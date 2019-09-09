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Звезды «Молодежки» рассказали, как попали в самое пекло в Омане

Евгений Банифатов и Иван Жвакин запланировали отпуск в экзотической стране.

Звезды «Молодежки» рассказали, как попали в самое пекло в Омане
https://www.instagram.com/zhvaka74/

Евгений Банифатов и Иван Жвакин дружат с тех самых пор, как снимаются вместе в «Молодежке». На этот же раз закадычные товарищи решили еще и отпуск провести вместе. Тем более, что у них оказалось несколько свободных от съемок дней.

И не просто покупаться в море, а провести его в каком-нибудь экзотическом месте. И выбрали Оман.

Только вот звезды не учли одного — круглосуточной 40-градусной жары.

«Когда температура на улице за 40 градусов жары, то все предпочитают комфортные авто с кондиционерами. Все, кроме нас с Женьком, поведал Жвакин в интервью Teleprogramma.pro . — Около нас периодически останавливались такси и спрашивали, не подвезти ли нас?»

При этом звезды героически выстояли жару. А, когда решили зайти на рынок прикупить кепку, то выбор пал на традиционные головные уборы османских мужчин — кумму.

Напомним, седьмой сезон популярного сериала покажут уже этой осенью.

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Тэги:

«Молодежка»Евгений БанифатовИван Жвакин

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Звезды «Молодежки» рассказали, как попали в самое пекло в Омане
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