Восток — дело жаркое: звезды сериала «Молодежка» съездили на отдых в Оман

Выкроив в своем графике несколько свободных дней, Евгений Банифатов (Кулик) и Иван Жвакин решили отправиться туда, где еще не были.

Этим летом актер Евгений Кулик взял фамилию мамы – Банифатов, чтобы их перестали путать с полным двойником – еще одним актером Евгением Куликом. После этого он с коллегой по сериалу «Молодежка» Иваном Жвакиным решил отправиться в Оман.

«Я знал, что такая страна есть на карте мира, но на этом мои познания о ней и заканчивались», — поделился Евгений.

Решено — сделано! Прибыв в столицу — Маскат и заселившись в один из отелей, актеры отправились знакомиться с городом.

«Когда я спросил у персонала отеля, где нам лучше погулять, то они как-то странно на нас посмотрели и сказали, что все обычно гуляют в центре, на набережной, но только вечером! И предложили вызвать нам такси, — вспоминает Банифатов. — Слово «вечером» мы с Ваней благополучно пропустили мимо ушей и решили все-таки дойти до центра пешком».

Первое, что удивило ребят, — это то, что в городе практически нет тротуаров для пешеходов, а все жители передвигаются исключительно на машинах.

«Оно и понятно, почему: когда температура на улице за 40 градусов жары, то все предпочитают комфортные авто с кондиционерами. Все, кроме нас с Женьком — на улице из пешеходов в тот день были только мы вдвоем, чем очень удивляли проезжающих мимо автомобилистов, — улыбается Иван. — Около нас периодически останавливались такси и спрашивали, не подвезти ли нас? Но мы упорно мотали головами и делали вид, что прогулка по солнцепеку нам очень нравится! Особенно мне — с учетом того, что я решил прогуляться без головного убора! Солнце начало припекать уже через десять минут после нашей прогулки, но я упорно шел вперед. Я ж мужик, должен терпеть! (Смеется.) На самом деле, я никому не советую повторять мой «подвиг» — можно было запросто получить солнечный удар!».

Поймав в итоге такси, актеры поехали на рынок, чтобы Жвакин приобрел себе какую-нибудь кепку. Но актеру так понравились национальные головные уборы оманских мужчин — кумму, что он приобрел один из них. Евгений на шопинг не повелся, но сувенир из Омана для себя тоже нашел.

«Мне так понравился хумус в одном из ресторанов Маската, что я съел целых две порции, — улыбается Банифатов. — Но на этом я не угомонился и попросил шеф-повара поделиться рецептом. Он оказался очень простым, так что я обязательно приготовлю его дома в Москве и угощу друзей».

А вы когда-нибудь были в Омане? Хотите попасть в эту жаркую страну?