«Метод-2»: раскрываем подробности второго сезона засекреченного сериала

Через месяц-другой в эфир Первого канала вернется долгожданный психологический триллер «Метод». «Телепрограмма» публикует кадры со съемок.

Надгробная плита для уникального сыщика Меглина — лишь отвлекающий маневр. Надо же как-то ввести в заблуждение маньяков. В «Методе-2» их будет не меньше, чем в первом сезоне.

И, разумеется, Есеня (Паулина Андреева) не справится без своего наставника и коллеги. Меглин вернется из небытия. Как? Продюсеры решили воскресить бородатого героя, в грудную клетку которого вошел нож. Оказывается, Родион нетипичен во всем — и даже сердце у него смещено ближе к желудку.

В новых сериях поначалу править бал будет Есеня (Паулина Андреева) — ученица Меглина. Девушка выйдет замуж, родит дочь, но тяга к восстановлению справедливости не даст ей спать спокойно и жить мирной семейной жизнью.

При первой же возможности Есеня вернется на службу. И, конечно, начнет искать метод, чтобы поймать серийного убийцу.

В проекте будет традиционно много приглашенных звезд. И, как правило, в роли маньяков. Одного из таких сыграл Сергей Гармаш (внизу под номером 2).

Появится в сериале и Юлия Франц, звезда «Гоголя», и Кристина Пауль в роли жертвы. Фантазия сценаристов безгранична: похищения детей, сексуальное надругательство, насилие во всех его проявлениях. «Метод-2» снимал режиссер Александр Войтинский.

Дерзкий мажор и сын генерала Женя (Александр Петров), с которым дружила Есеня, получит больше эфирного времени. Однокурсник девушки тоже примет участие в расследованиях. А еще, как и в первом сезоне, поучаствует в постельных сценах полностью обнаженным.