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Звезда «Секретных материалов» сыграет Маргарет Тэтчер в «Короне»

Актриса Джиллиан Андерсон появится в четвертом сезоне картины.

Звезда «Секретных материалов» сыграет Маргарет Тэтчер в «Короне»
Актриса Джиллиан Андерсон Фото: globallookpress.com

Киностудия Netflix накануне раскрыла личность актрисы, которая сыграет в четвертом сезоне драматического сериала «Корона» 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Речь идет о Джиллиан Андерсон, известной по роли агента Скалли в многосерийном фильме «Секретные материалы».

Информация об этом появилась на официальной странице сериала в социальной сети Twitter. По словам самой актрисы, она крайне взволнована перед началом работы. Но при этом рада, что у нее появилась возможность перевоплотиться в «железную леди».

Киностудия пока не говорит о датах выхода четвертого сезона. На экраны еще не вышел даже третий, первый эпизод которого зрители должны увидеть 17 ноября.

Джиллиан Андерсон. Фото
Скриншот: https://twitter.com/TheCrownNetflix

Добавим, сериал «Корона» рассказывает о жизни действующей королевы Елизаветы II. Отправной точкой в проекте стала свадьба монарха, что состоялась в конце 40-х годов прошлого столетия.

В первых двух сезонах ее играла актриса Клер Фой. Уже в будущих сериях в роли действующего монарха Великобритании предстанет Оливия Колман, что недавно снялась с Джонни Деппом в картине «Убийство в восточном экспрессе».

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Тэги:

«Секретные материалы»Джиллиан АндерсонЕлизавета IIМаргарет ТэтчерСериал "Корона"

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Звезда «Секретных материалов» сыграет Маргарет Тэтчер в «Короне»
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