На съемках сериала «Цыганка» народные танцы продолжались и после выключения камеры

Запретная любовь, 20 лет семейных тайн и страшные интриги – все это уместилось в 24 серии телефильма «Цыганка», который стартует 16 сентября на телеканале «Dомашний».

Режиссер Александр Тименко рассказывал о фильме как об истории самопожертвования и о том, насколько сложен, но иногда необходим выбор между любовью и долгом. Воссоздание духа девяностых годов с целью вызвать щемящее и доброе чувство ностальгии было одной из целей создателей сериала. И, как считает Александр, эта цель была достигнута полностью. В этом ему помогли талантливые актеры.

Виктория Полторак, цыганская внучка, сыграла в сериале главную роль

Сыграть цыганку было мечтой Виктории. По крайней мере, так она говорит, рассказывая о своей семье. Она считает роль Рады своей кармой: Рада подвержена традициям, но бунтует, попробовав жизни, свободной от жестких цыганских устоев.

При этом Рада остается цыганкой, поэтому все ее реакции и поступки замешаны на взрывном цыганском темпераменте. И любит Рада тоже по-цыгански: раз и на всю жизнь.

Дмитрий Пчела в роли питерского интеллигента иногда бесил сам себя

В интервью Дмитрий говорил о восторге, связанном с погружением в совершенно иной мир, непривычный, полный национального цыганского колорита. Работа с настоящим театральным цыганским коллективом добавляла эмоций, а в этот же момент приходилось играть достаточно хладнокровного питерского филолога.

— Меня возмущал главный недостаток моего героя – нерешительность, происходящая от хорошего воспитания. Временами даже хотелось сказать ему: «Одумайся, питерский интеллигент! Борись за свою любовь».

Андрей Ланд, играющий цыганского барона Баро, жалеет своего героя

Андрей изучил своего персонажа со всех сторон. И если внешне его герой Баро – абсолютно бескомпромиссный волевой цыганский барон, непререкаемый авторитет для всех, то в семье он становится совершенно другим человеком.

Для матери он нежный и трогательный сын, а для жены – любящий муж, неспособный укротить ее темперамент и не желающий смириться с тем, что ее нужно отпустить.

Игорь Крикунов – цыган, играющий цыгана

Игорь считает очень важным то, что о жизни его народа снимается кино. О традициях и нравах, которые царят внутри табора. Привлеченные к съемкам цыгане на самом деле были консультантами во всем, что касалось быта и обычаев, которые окружают их с рождения. Поэтому фильм получился правдивым до мелочей. Полное погружение актеров в мир цыганских страстей сделало проект уникальным.

Когда цыгане рассказывают о жизни своего народа, можно ожидать яркого, запоминающегося действия, насыщенного неподдельными страстями и бешеным темпераментом. Все на съемках было настолько взаправду, что даже после того, как на площадке гасли софиты, продолжали звучать цыганские песни и мелькать у костров цыганские шали.

О чем сериал «Цыганка»

Максим, житель туманного Петербурга, даже в лихие девяностые не забросил любимое дело: изучение фольклора. Будучи предан профессии, он не обращает внимания на то, что происходит вокруг него. А зря: его студентка Люба уже давно влюблена в симпатичного преподавателя и собирается использовать все возможности, чтобы обратить на себя внимание любимого.

В планах Любы заманить Максима в село к своей тетке, где, по ее словам, огромное количество старинных обычаев. Максим едет в село за фольклором, а Люба надеется, что смена обстановки и романтика позволят Максиму увидеть ее и ее любовь.

Но все надежды девушки идут крахом. Красавица-цыганка Рада, спасшая Максима в Купальскую ночь, станет причиной целого ряда приключений. Любовь, вспыхнувшая между молодыми людьми, разворошит осиное гнездо семейных тайн.

А какой фильм о цыганах пришелся по душе именно вам?