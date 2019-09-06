Составлен топ-10 худших поступков персонажей «Игры престолов»

Итоги сериала подводят даже спустя три месяца после его завершения.

Американский портал Screen Rant составил рейтинг самых плохих поступков персонажей сериала «Игра престолов». Интересно, что толчок Джейме Ланнистера, малыша Бранна, в результате которого ребенок на всю жизнь остался калекой, занял в этом списке всего лишь 10 место. Внимание! Ниже возможны спойлеры!

Далее идут убийство Тирионом своего отца и Шаи, готовность Серсеи убить маленького Томмена во время осады столицы, казнь Неда Старка, нарушение Роббом слова, данного Фреям, желание Арьи убить Сансу и то, как Бранн поступил с Ходором.

Что же было самым ужасным, по мнению составителей рейтинга? На третьем месте стоит Санса Старк, обвинившая своего отца в измене. Зрители помнят, что юную красавицу обманули, заверив, что ее родитель не будет казнен. Вторую строчку заняло преклонение Джоном Сноу колен перед Дейенерис как королевой. Издание пишет, что это была большая ошибка, которая привела к тяжелым последствиям в последнем сезоне.

И, наконец, самый страшный поступок — уничтожение Матерью Драконов столицы Семи королевств. В приступе ярости Дейенерис перебила жителей города, которые уже сдались ей на милость, сделав финал сериала еще более трагичным.

Согласны с этим рейтингом? Какой, по-вашему, самый неправильный поступок в «Игре престолов»?