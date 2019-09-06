Сериалы

Составлен топ-10 худших поступков персонажей «Игры престолов»

Итоги сериала подводят даже спустя три месяца после его завершения.

Составлен топ-10 худших поступков персонажей «Игры престолов»
Николай Костер-Вальдау сыграл одного из самых грешных персонажей - Джейме Ланнистера. Фото: Christoph Hardt, via www.imago-i

Американский портал Screen Rant составил рейтинг самых плохих поступков персонажей сериала «Игра престолов». Интересно, что толчок Джейме Ланнистера, малыша Бранна, в результате которого ребенок на всю жизнь остался калекой, занял в этом списке всего лишь 10 место. Внимание! Ниже возможны спойлеры!

Далее идут убийство Тирионом своего отца и Шаи, готовность Серсеи убить маленького Томмена во время осады столицы, казнь Неда Старка, нарушение Роббом слова, данного Фреям, желание Арьи убить Сансу и то, как Бранн поступил с Ходором.

Что же было самым ужасным, по мнению составителей рейтинга? На третьем месте стоит Санса Старк, обвинившая своего отца в измене. Зрители помнят, что юную красавицу обманули, заверив, что ее родитель не будет казнен. Вторую строчку заняло преклонение Джоном Сноу колен перед Дейенерис как королевой. Издание пишет, что это была большая ошибка, которая привела к тяжелым последствиям в последнем сезоне.

И, наконец, самый страшный поступок — уничтожение Матерью Драконов столицы Семи королевств. В приступе ярости Дейенерис перебила жителей города, которые уже сдались ей на милость, сделав финал сериала еще более трагичным.

Согласны с этим рейтингом? Какой, по-вашему, самый неправильный поступок в «Игре престолов»?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Игра престолов»Дейенерис ТаргариенДжон Сноуконец сериалаСерсея ЛаннистерСтарки

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Составлен топ-10 худших поступков персонажей «Игры престолов»
Интересно?
Поделись с друзьями: