Анна Михалкова приступит к съемкам в продолжении «Обычной женщины»

Работа начнется уже через месяц. Второй сезон сериала можно будет увидеть на онлайн-платформе.

Съемки второго сезона сериала «Обычная женщина» стартуют уже через месяц. Об этом сообщил режиссер полюбившегося зрителям телефильма Борис Хлебников.

В продолжении проекта главную роль хозяйки небольшого бизнеса Марины вновь сыграет Анна Михалкова. В беседе с журналистами Хлебников рассказал, что на телевидении сериал не покажут, все серии можно будет посмотреть на онлайн-платформе.

«Чему я рад, потому что здесь мы можем во всю силу ругаться, выпивать», – отметил режиссер.

Также в планах Хлебникова работа над новым сериалом о двух полицейских, чья дружба перерастает во вражду. Съемки многосерийной картины «Шторм» должны начаться через год. В проекте будут задействованы Анна Михалкова и Александр Робак, а сценарий к нему пишет Наталия Мещанинова, в сотрудничестве с которой Хлебников снимал мелодраму «Аритмия», сообщает ТАСС.

«Шторм» также будет выходить на цифровой платформе Start, первые две серии уже доступны для просмотра. В начале июня Михалкова поделилась с поклонниками в Instagram тизером сериала. Звезда признавалась, что ей досталась непростая роль, но она благодарна режиссеру за возможность раскрыть этот образ, писал портал Teleprogramma.pro.