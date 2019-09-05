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Михалкова и Робак представили новый сериал «Шторм»

Новые серии пронзительной драмы будут выходить на сервисе START по четвергам.

Михалкова и Робак представили новый сериал «Шторм»
Исполнители главных ролей в "Шторме" - Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Анна Котова-Дерябина. Фото: START

Видеосервис START, с которым многие россияне познакомились после выхода сериала «Лучше, чем люди», 5 сентября порадовал зрителей новой премьерой — восьмисерийной драмой «Шторм», рассказывающей о любви, дружбе и том, на что люди готовы пойти ради своих близких.

Премьера нового сериала прошла 4 сентября в столичном киноцентре «Октябрь». Там присутствовали: режиссер Борис Хлебников, продюсеры Эдуард Илоян, Рубен Дишдишян и Ирина Сосновая и, конечно же, исполнители главных ролей: Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Анна Котова-Дерябина, Анна Пармас и другие.

Главные герои фильма — полицейский Сергей Градов (Робак) и его жена Марина (Михалкова). Когда выясняется, что женщина больна и ей требуется срочная пересадка печени, Сергею приходится забыть о своих принципах и перейти на сторону преступного мира. Теперь он берет взятки, ворует и убивает ради того, чтобы достать средства на лечение.

Первые два эпизода «Шторма» уже доступны на сервисе START, последующие серии будут выходить по одной в неделю, каждый четверг.

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Александр РобакАнна Михалковасериал "Шторм"

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Михалкова и Робак представили новый сериал «Шторм»
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