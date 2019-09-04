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Кит Харингтон надеялся, что Джон Сноу убьет Короля ночи

Актер был не готов уступить это право Арье, хотя понимал, насколько классный поворот сюжета придумали сценаристы.

Кит Харингтон надеялся, что Джон Сноу убьет Короля ночи
Король Ночи и Джон Сноу. Фото: НВО

Британский актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», недавно признался, что был взбешен, когда узнал имя будущего убийцы главного антагониста сериала — Короля ночи. Кит был уверен, что эта честь выпадет именно его Джону Сноу, а потому появление в сценарии Арьи Старк с ее смертоносным клинком его немного шокировало.

В своих мыслях и мечтах Кит старательно готовился к финальной схватке с тысячелетним злом, готовился драться с ним на мечах и непременно победить. Но этой схватки в итоге так и не случилось, вместо этого его заставили убить совсем другое «зло», да еще и остаться при этом без заслуженной короны.

В интервью The Hollywood Reporter актер также рассказал, какая именно часть сценария заставила его плакать во время прочтения. Оказывается, это была не сцена убийства Дейенерис, а уход Джона на истинный север вместе со Свободным народом.

«Вместо того, чтобы быть закованным в цепи и отправленным к Стене, он чувствовал, что ему дали свободу. Это был действительно сладкий финал», — сказал Кит.

Ранее мы уже писали, что Харингтону досталась роль Дэйна Витмана (Черного рыцаря) в боевике «Вечные». Выход картины намечен на ноябрь следующего года. Ожидается, что после этого фильма ему предложат остаться во вселенной Marvel.

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"Игра Престолов - 8""Игра Престолов"Кит Харингтон

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Кит Харингтон надеялся, что Джон Сноу убьет Короля ночи
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