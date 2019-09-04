Кит Харингтон надеялся, что Джон Сноу убьет Короля ночи

Британский актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», недавно признался, что был взбешен, когда узнал имя будущего убийцы главного антагониста сериала — Короля ночи. Кит был уверен, что эта честь выпадет именно его Джону Сноу, а потому появление в сценарии Арьи Старк с ее смертоносным клинком его немного шокировало.

В своих мыслях и мечтах Кит старательно готовился к финальной схватке с тысячелетним злом, готовился драться с ним на мечах и непременно победить. Но этой схватки в итоге так и не случилось, вместо этого его заставили убить совсем другое «зло», да еще и остаться при этом без заслуженной короны.

В интервью The Hollywood Reporter актер также рассказал, какая именно часть сценария заставила его плакать во время прочтения. Оказывается, это была не сцена убийства Дейенерис, а уход Джона на истинный север вместе со Свободным народом.

«Вместо того, чтобы быть закованным в цепи и отправленным к Стене, он чувствовал, что ему дали свободу. Это был действительно сладкий финал», — сказал Кит.

Ранее мы уже писали, что Харингтону досталась роль Дэйна Витмана (Черного рыцаря) в боевике «Вечные». Выход картины намечен на ноябрь следующего года. Ожидается, что после этого фильма ему предложат остаться во вселенной Marvel.