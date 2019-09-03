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Создатели «Игры престолов» ответили на вопрос о стаканчике кофе в кадре

Напиток Дейенерис, действительно, никто не заметил.

Создатели «Игры престолов» ответили на вопрос о стаканчике кофе в кадре
Злополучный кадр со стаканчиком из «Игры престолов».

Раскрыта тайна стаканчика кофе Starbucks, засветившегося в кадре одного из эпизодов финального сезона «Игры престолов». Создатели шоу Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс впервые рассказали о своем проколе, и произошло это в интервью японскому каналу Star Channel. Отрывок беседы опубликован в Twitter.

Бениофф отметил, что такая масштабная работа не могла пройти без ошибок. Продюсер признался, на съемочной площадке никто просто не заметил этот злополучный стаканчик. Лично он концентрировался на Джоне Сноу и Дейенерис, находящихся в кадре, и не обратил внимание на выбивающийся из общей картины предмет.

«Поначалу даже не верилось, что такое произошло. Потом нам стало стыдно. Ну как мы его не увидели!?» — рассказал Бениофф.

Напомним, фанаты сериала высмеяли создателей за этот ляп, иронизируя, что Starbucks продается даже в средневековом Вестеросе. Позже выяснилось, что стаканчик принадлежал актрисе Эмилии Кларк, которая захотела выпить кофе на съемочной площадке. Когда финальный сезон «Игры престолов» вышел на DVD, стакан уже вырезали.

А вы верите в то, что вся съемочная бригада «проворонила» посторонний предмет в кадре?

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Тэги:

«Игра престолов»Дейенерис Таргариенкиноляпыкофе

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Создатели «Игры престолов» ответили на вопрос о стаканчике кофе в кадре
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