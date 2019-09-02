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Джуда Лоу поставили в тупик цитатой из Достоевского

Актер неоднозначно отреагировал на вопрос на пресс-конференции кинофестиваля в Венеции.

Джуда Лоу поставили в тупик цитатой из Достоевского
Джуд Лоу был озадачен вопросом о Боге и Достоевском на кинофестивале в Венеции ФОТО: кадр из фильма

На кинофестивале в Венеции Джуд Лоу, исполнивший роль Папы Римского в сериале «Новый папа», попал в неоднозначную ситуацию.

Во время пресс-конференции у него поинтересовались, согласен ли он с фразой «Если Бога нет, все дозволено?».  Эти строки, написанные в романе русского писателя Достоевского, поставили британского актера в тупик.

Не найдя что ответить, Джуд Лоу сослался на общую усталость: накануне ночью он спал всего три часа и поэтому не имеет права рассуждать на такие спорные темы.

Тем не менее, мысль о Достоевском прочно засела в голове у знаменитости и несколько минут спустя он все же решил вернуться к теме Бога, сообщает сайт Радио «КП».

«Он знал, о чем говорит. Но я думаю, что если Бог есть, то все равно все дозволено», — заключил актер.

Кстати, вместе с Джудом Лоу в картине снялась российская актриса Юлия Снигирь. Она предстала в образе Мадонны.  Режиссером «Нового папы» стал Паоло Соррентино. Картина признана одним из ярчайших событий кинофестиваля.

Джуд Лоу исполнил роль понтифика Ленни Белардо, противостоящего Иоанну Павлу III (Джон Малкович), сообщает телеканал «360».

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Джуд ЛоуПаоло СоррентиноСериал "Новый папа"Юлия Снигирь

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Джуда Лоу поставили в тупик цитатой из Достоевского
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