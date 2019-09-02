ТНТ начинает показ многосерийного комедийного хита «Жуки»

В новом сериале три москвича-программиста попадают в деревню, чтобы «откосить» от армии.

ТНТ начинает показ комедийного сериала «Жуки», который станет главным хитом нового телевизионного сезона. Премьера фильма состоится 2 сентября, новые серии зрители смогут видеть с понедельника по четверг в 20:00.

Сюжет комедии расскажет о молодых москвичах-программистах Никите, Артемии и Дэне, которые решают несколько дней пожить в деревне, чтобы успеть доработать свое уникальное приложение для гаджетов, получить за него кучу денег и откупиться от армии.

Но «откосить» от службы в вооруженных силах, да и вообще вернуться домой, оказывается не так-то просто. Герои сериала попадут в мир, где им придется выживать без привычных девайсов, Интернета и современных технологий. Зато они встретят людей, которые живут в простом русском селе, не скрываясь за никами и аватарками соцсетей.

Приезжим жителям столицы придется на многое пойти, чтобы суметь вернуться домой. Так, Никите предстоит решить противоречия с местным участковым, Артемий закрутит роман с замужней продавщицей, а Дэн станет ветеринаром.

Как отмечается в пресс-релизе ТНТ, в комедии «Жуки» зрителям предстоит окунуться в уникальный, ни на что не похожий мир, где город с его массовой культурой потребления парадоксальным образом сталкивается с деревней.