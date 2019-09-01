Исполнительница роли Зены рассказала о фирменном крике воительницы

Двадцать лет спустя она может исполнить его так же задорно.

51-летняя актриса Люси Лоулесс, известная российскому зрителю по главной роли в сериала «Зена — королева воинов», рассказала о том, как родился фирменный крик ее культового персонажа. В интервью People TV новозеландская артистка поведала, что продюсеру проекта Роберту Таперту (позже он стал мужем актрисы) хотелось, чтобы у воительницы была своя особая «фишка». Лоулесс взяла за основу захарит — традиционный крик арабских женщин на похоронах. Точно воспроизвести его не удалось, но получилась своя версия, которая удачно «легла» в сериал.

Кстати, по время записи беседы Люси еще раз воспроизвела клич Зены, и оказалось, что спустя 20 лет он звучит ничуть не хуже, чем в годы съемок.

Напомним, популярное телешоу создавалось в 1995-2001 годах. До этого персонаж Зены появился в сериале «Удивительные странствия Геракла», и его играла другая актриса. Правда, потом она заболела, и на роль пригласили Люси Лоулесс. Девушка так удачно вписалась в образ неистовой воительницы, что ей посвятили отдельный сериал, снимавшийся потом шесть лет. Причем, большинство трюков исполнительница главной роли выполняла сама.

А вам нравился сериал «Зена — королева воинов»?