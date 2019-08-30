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Звезда «Игры престолов» вспомнила о постельной сцене в сериале

Гвендолин Кристи довольна, что ее Бриенна Тарт осталась без мужчины и заняла пост лорда-командующего.

Звезда «Игры престолов» вспомнила о постельной сцене в сериале
Гвендолин Кристи/instagram.com/the_maid_of_tarth/

Эмансипация пожинает свои плоды, что хорошо характеризуется утверждением актрисы Гвендолин Кристи, чудесно сыгравшей роль Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов». Она рада, что ее героиня в финале остается без мужчины, зато получает высокую должность лорда-командующего.

В финальном, восьмом сезоне «Престолов» ее Бриенна сподвиглась на решительный шаг, оказавшись в постели с самим Джейме Ланнистером в исполнении Николая Костера-Вальдау. Это первый опыт невинной девушки, на который она пошла добровольно.

Гвендолин призналась, что ей понравилось, что ее героиня была искренней, раскрепощенной и эмоциональной, приводит слова актрисы авторитетный журнал People.

Звезда от души порадовалась за Бриенну, а тот факт, что она осталась одинокой, вовсе не огорчил, напротив, порадовал.

Ведь ее героиня достигла своей цели, иначе все закончилось бы банальными отношениями с мужчиной, что не есть хорошо.

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Тэги:

«Игра престолов»Бриенна ТартГвендолин Кристи

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Звезда «Игры престолов» вспомнила о постельной сцене в сериале
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