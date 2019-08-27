Девятый сезон «Американской истории ужасов» посвятили маньяку

В Сети появился трейлер девятого сезона популярного сериала «Американская история ужасов». Он будет посвящен «слэшерам» 1980-х годов. Сюжеты у таких фильмов были примерно одинаковыми: группа подростков забирается подальше от цивилизации, и вдруг на них начинает охотиться таинственный маньяк, чье темное прошлое связано с местом событий.

Напомним, каждый сезон этого сериала-антологии выступает как отдельная история, посвященная определенной тематике фильмов ужасов. Сначала это был «дом с привидениями», потом «психбольница», «ведьмы», «цирк уродцев» и так далее. Проектом занимаются продюсеры Райан Мёрфи и Брэд Фэлчак. Единственные актеры, «кочующие» из одной страшной истории в другую, — Эван Питерс и Сара Полсон.

Девятый сезон выйдет 18 сентября. Он будет называться «American Horror Story: 1984».

Будете смотреть?