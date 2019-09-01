5 осенних сериалов: Хабенский снова точит ножик, Робак не думает робеть

До громких премьер в эфире телеканалов еще есть время, а вот что для вас приготовили онлайн-платформы.

«Триггер»

Проект весьма успешно представили на Каннском рынке телепродукции. Психологическая драма вплотную подбирается к нравственно-этическим ребусам «Доктора Хауса», при этом оставаясь на внемедицинской территории. Молодой и дерзкий психолог Артем (Максим Матвеев) использует шоковую терапию — пациенты ненавидят его, как и Хауса, но и жить без него не могут. Провокации Артема теребят триггеры, «спусковые крючки» — события из прошлого, вызывающие сильную эмоциональную встряску клиента. И это работает. Желание задушить психолога сменяется жгучим стремлением немедленно закрыть гештальты. Все круто, но в определенный момент расшатанная психика одного из пациентов не выдерживает — он уходит из этого мира добровольно.

Где смотреть: осень, kino1tv.ru.

«Бихэппи»

Один из немногих проектов, посвященный современному поколению тридцатилетних. Хирург-онкогинеколог Аркадий (Шамиль Хаматов) возвращается с семьей из Америки в Россию. Он занимает должность директора клиники, где оказывается в эпицентре интриг между врачами и высокопоставленными пациентами. Шура (Марина Васильева) — жена Аркадия бросила бизнес за океаном и вернулась с мужем в нелюбимую страну. В Москве главному герою помогает старый друг Евген (Александр Паль) — сын директора клиники, который может купить себе все, кроме счастья. Он мечтает о крепкой семье, но есть ли смысл искать чистую и неиспорченную любовь, если симпатичную девственницу можно получить за деньги?

Где смотреть: прямо сейчас, ТНТ-Premier.

«Метод-2»

Продолжение резонансного сериала 2015 года, который ждут все. После смерти уникального сыщика Родиона Меглина (Константин Хабенский), который то и дело самолично казнит преступников, прошел год, но его напарница Есения (Паулина Андреева) не может забыть о том, что произошло. Она пытается начать жить заново — рядом с ней муж, подрастает дочь, но все, о чем она мечтает, — это поскорее вернуться к работе. Такой шанс представляется, когда в городе происходит череда таинственных убийств. Есения возвращается на службу. Чтобы разоблачить убийцу, ей необходим метод. Она воссоздает в памяти события прошлого. Сам Хабенский в интервью признавался, что сценаристы придумали, как воскресить его персонажа, — поможет смещенное сердце, которое мог не задеть тот самый нож, остановивший дыхание сыщика в финале первого сезона.

Где смотреть: осень, kino1tv.ru.

«Шторм»

Большая и серьезная роль Александра Робака, которого зритель бесконечно любит за комедийные роли («Домашний арест», «Горько!»). Прежде всего в глаза бросается сильный киносостав проекта: режиссер Борис Хлебников («Аритмия», «Коктебель») и сценарист Наталья Мещанинова («Аритмия», «Красные браслеты», «Комбинат «Надежда»). И, конечно, проблематика: смерть, распад личности, угасание, борьба за жизнь — темы не для российских сериалов. Однако «Шторм» их поднимает.

Сергей Градов (Александр Робак) расследует громкое дело о крупном хищении после обрушения крыши во Дворце спорта (в 2009 году подобный случай был в Нижегородской области, тогда никто не пострадал). Параллельно выясняется, что его жене Марине (Анна Михалкова) нужна срочная пересадка печени. Чтобы оплатить лечение, Градов превращается в Хайзенберга из сериала «Во все тяжкие»: отпускает главного подозреваемого, идет на взятки и даже убийства.

Где смотреть: с 5 сентября на Start.ru.

«Учителя»

Мелодрама с социальным подтекстом. Было у коррумпированного замминистра образования Сергея (Владимир Вдовиченков) две дочери — Маша и Таня. Сам он постоянно меняет женщин, некоторые из которых — ровесницы его детей. Младшая Маша (Ирина Старшенбаум), — идеалистка, она запрещает отцу помогать ей и идет работать в обычную школу, где заводит роман с отцом одного из учеников. Старшая Таня (Анна Котова-Дерябина) — более цинична, с удовольствием пользуется служебным положением отца ради карьеры, но счастья отчего-то нет. Папа-чиновник пытается найти общий язык со взрослыми дочерьми, параллельно пользуя их ровесниц.

Где смотреть: прямо сейчас, ТНТ-Premier.