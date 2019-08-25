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Лина Хиди представила свою версию финала «Игры престолов»

Многих поклонников разочаровала концовка саги о противостоянии пяти королей.

Лина Хиди представила свою версию финала «Игры престолов»
Лина Хиди Фото: globallookpress.com

Британская актриса Лина Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер, в своем блоге опубликовала снимок с коллегой по съемочной площадке в сериале «Игра престолов» Гвендолин Кристи, которая сыграла в картине женщину-рыцаря по имени Бриенна Тарт.
Фото Хиди сопроводила ироничным комментарием: «Когда Бриенна и Серсея уехали в отпуск».

Историю с удовольствием продолжили поклонники актрисы в комментариях под постом. Больше всего внимания уделили актеру Николаю Костер-Вальдау или, если говорить в контексте сериала «Игры престолов», Джейми Ланнистеру. Обе героини были влюблены в этого персонажа.

«Когда поняли, что Джейми не стоит их времени», «Лучший день в жизни Джейми»; «Джейми Ланнистер вошел в чат», — реплик в таком духе в Сети появилось немало.

Напомним, недавно завершился финальный сезон саги о противостоянии пяти королей. Поклонники сериала ждали восемь лет, чтобы узнать, какой персонаж в конечном итоге сядет на Железный трон. Многих фанатов истории финал разочаровал.

Поклонники даже создали петицию, в которой просили переснять последний сезон. Но негативная реакция зрителей не помешала создателям саги и его актерам получить позитивные отзывы критиков. «Игру престолов» номинировали на премию «Эмми» 32 раза, церемония состоится в конце сентября.

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"Игра Престолов"Лина ХидиСерсея Ланнистер

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Лина Хиди представила свою версию финала «Игры престолов»
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