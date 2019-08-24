Как снимали сериал «Бендеръ» — о юности Остапа Задунайского

Кстати, Бендера играет не Безруков!

Все ждали, что Остапа Бендера после великих советских актеров сыграет Сергей Безруков. Ну кто же еще? Но продюсер Александр Цекало, запустивший проект «Бендеръ», всех перехитрил.

Он доверил главную роль 23-летнему актеру Араму Вардаваняну. А вот Безруков сыграл наставника Остапа Задунайского — турецкоподданного Ибрагима Бендера. Именно этот опытный мошенник обучит юношу 400 «относительно честным способам отъема денег у населения» — навыкам, пригодившимся Остапу при поиске 12 стульев.

Тщедушного Осю и орландоблумного Ибрагима сценарист «Бендера» Олег Маловичко («Метод», «Троцкий») сделал большевиками и бомбометателями — так по крайней мере именуют их правоохранительные органы. На самом же деле «большевики» не думают о революции, а ищут реликвию царской семьи — золотой жезл императора.

На съемки своих проектов Цекало боится пускать прессу из-за суеверий, поэтому информации о новом фильме минимум. Но, насколько можно судить по этому фото, новый проект — это своеобразный микс эстетики «Пиратов Карибского моря», «Зорро», «Острых козырьков» и картин Гая Ричи. Смешать, но не взбалтывать, как говорил Джеймс Бонд. В 2020 году выйдет первый из четырех полнометражных фильмов о Бендере (так недавно было и с «Гоголем»), а затем в интернете появится расширенная версия проекта. В фильме также играют Вера Брежнева, Таисия Вилкова, Юрий Колокольников, Павел Деревянко и даже Гарик Харламов.