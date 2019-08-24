Как связаны актриса Кирстен Данст и Лёня Голубков

25 августа на экраны выходит сериал от Джорджа Клуни «Как стать богом в Центральной Флориде» с Кирстен Данст в главной роли. Объясняем, причем здесь герой рекламы 90-х.

Черная комедия целых десять серий будет рассказывать о приключениях молодой вдовы, которая погналась за «длинным рублем» и вложила все, что у нее было, в финансовую пирамиду. Надежда умирает последней, так что Кристал – героиня Кирстен – изо всех сил бьется за мечту вырваться из рабского существования в качестве работницы аквапарка.

Молодая вдова с призрачными надеждами – героиня сериала Клуни

Еще раз удачно выйти замуж – туманная перспектива, других нет совсем. И вот на горизонте появляется некое предприятие, вложение в которое сулит очень неплохие дивиденды, а это значит – безбедное существование для нее и сына.

Поверив в чудо, Кристал снимает все подчистую с банковского счета и вкладывается в предприятие, владельцы которого сердечно уверяют, что денежный ливень не за горами. А если Кристал убедит еще пару друзей подписаться на участие в деле, то прибыли станут и вовсе космическими.

Черная комедия от мастера жесткого юмора Джорджа Клуни предполагает в первом сезоне десять эпизодов, в течение которых великолепная Кирстен Данст будет бороться за свое будущее в мире, где царят большие деньги и большая ложь.

Начало съемок было запланировано на осень 2018 года. На тот момент Кирстен всего полгода, как стала мамой и не вполне еще пришла в форму. Ей пришлось много работать над собой, чтобы приобрести тело, нужное для появления в кадре. Дело в том, что на работе в аквапарке ее героиня Кристал одета в купальник и короткие шорты.

«Я не халявщик, я – партнер!»

Это высказывание героя рекламной кампании Лёни Голубкова в 1992-1994 году знала вся страна. Как раз тогда в нашей стране процветали финансовые пирамиды. Одной из самых известных, прибыльных и скандальных стала печально известная «МММ» Сергея Мавроди.

Те, кто успел к самому началу «золотой жилы» и сумел вовремя остановиться, еще собрали сливки с доверчивого народа. Но огромное количество наших сограждан, естественно, потеряли все свои сбережения. Тогда на телевидении появились 16 мини-серий с эпизодами из жизни среднестатистического россиянина Лени Голубкова. Якобы ему повезло участвовать в финансовой пирамиде, которая из раза в раз помогает ему вырваться из нищенского существования.

С каждой серией благосостояние Лёни становилось все лучше и лучше, появлялась стабильность и достаток. В юмористическом ключе обыгрывалась действительность, зритель видел в Лёне собственного соседа, а потому верил, что все может происходить именно так, как происходит на экране.

Всегда найдутся те, кто воспользуется доверием

«Куплю жене сапоги», «Я не халявщик, я – партнер» — вся страна знала эти высказывания, и вся страна мечтала о таких же заработках, как у Лёни. Неистребима тяга народа к легкой наживе. И неважно, с какой стороны океана живет этот народ.

Всегда найдутся простаки, которые вывернут карманы и отдадут все нажитое воротилам с сомнительной репутацией. Главное – то, как подать изъятие денег, а уж будущие потерпевшие сами принесут свои денежки и закопают на очередном «Поле чудес».

Об этом свидетельствует и то, что даже после того, как был разоблачен чудовищный обман «МММ», после того, как полстраны осталось у разбитого корыта, после того, как был громко и прозрачно осужден и посажен в тюрьму основатель финансовой пирамиды Сергей Мавроди, «МММ» возродилось. И снова нашлись те, кто снова понес туда деньги в надежде, что уж на этот-то раз грабли не те, что были раньше.

Сериал от Джорджа Клуни весело и легко рассказывает о том, как героиня влипает в истории, связанные с финансовой пирамидой. Но, если подумать, то ничего веселого нет в том, что огромное количество людей остается ни с чем. У Лёни Голубкова так и не получилось построить завод, который он рассчитывал открыть с друзьями. Да и с экскаватором пришлось расстаться, как жалуется он в последнем рекламном ролике.

Чем же закончится история Кристал, можно будет посмотреть на теле канале Showtime, начиная с 25 августа. Может быть, героине Кирстен Данст повезет больше, чем Лёне Голубкову?

А у вас в доме была хоть одна акция от «МММ»?