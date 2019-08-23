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Биолог нашел ошибку в сериале «Друзья»

Курт Браун прокомментировал слова одной из героинь про лобстеров, которые «остаются в браке на всю жизнь».

Биолог нашел ошибку в сериале «Друзья»
Кадр из сериала «Друзья» (1994-2004)

Поклонники культового сериала «Друзья», который снимали на протяжении десяти лет, хорошо помнят эпизод, где Фиби (Лиза Кудроу) упоминала лобстеров.

Она говорила об их «чувствах» и утверждала, что эти морские обитатели моногамны. По ее словам, если лобстеры влюбляются, то «остаются в браке на всю жизнь». Так героиня пыталась сказать, что каждый рано или поздно найдет своего человека.

Однако спустя почти 25 лет после выхода первой серии выяснилось, что Фиби насчет лобстеров ошибалась. По этому поводу недавно высказался биолог Курт Браун. По его словам, лобстеры вовсе не такие верные, как утверждала героиня ситкома.

«Лобстеры не моногамны и не ищут партнеров на всю жизнь. Их «отношения» могут длиться от нескольких дней до недель», — отметил ученый.

Теорию о лобстерах впервые озвучили во втором сезоне сериала. В 14-й серии после просмотра архивных записей Рэйчел (Дженнифер Энистон) поцеловала Росса (Дэвид Швимер). Тогда Фиби и заявила: «Говорила, он ее лобстер».

Именно этот эпизод признали самым успешным за всю историю сериала. В обшей сложности его посмотрели 33 миллиона человек.

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"Друзья"Дженнифер ЭннистонКортни Кокссериал «Друзья»

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Биолог нашел ошибку в сериале «Друзья»
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