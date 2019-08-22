Британский телеканал снимет сериал о президенте Путине

Съемками занимается телеканал Channel 4. Они проходят как в России, так и в Штатах. В трехсерийный фильм попадут отрывки из бесед журналистов с российским президентом и архивные записи с ним. больше по теме Интервью с Путиным выдвинули на премию «Эмми»Беседу с президентом России провел тележурналист Крис Уоллес.

Авторы обещают наглядно показать, как глава государства применяет в управлении Россией свои знания, полученные во время службы в разведке. При этом они называют Путина одним из самых влиятельных политиков, цель которого изменить положение своей страны на международном уровне.

Избегать острых политических моментов создатели картины о лидере России не собираются. Они намерены затронуть темы присоединения Крыма и отравления в Солсбери. Главная задача проекта – это понять Путина и что им движет. Так заявил продюсер проекта Джеймс Роган. Он считает, что без этого невозможно разобраться в том, что сейчас происходит в мире, пишет channel4.com.