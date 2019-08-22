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Британский телеканал снимет сериал о президенте Путине

Создатели картины затронут темы Крыма и отравления Скрипалей.

Британский телеканал снимет сериал о президенте Путине
ФОТО GLOBALLOOKPRESS

Съемками занимается телеканал Channel 4. Они проходят как в России, так и в Штатах. В трехсерийный фильм попадут отрывки из бесед журналистов с российским президентом и архивные записи с ним.

Авторы обещают наглядно показать, как глава государства применяет в управлении Россией свои знания, полученные во время службы в разведке. При этом они называют Путина одним из самых влиятельных политиков, цель которого изменить положение своей страны на международном уровне.

Владимир Путин
ФОТО GLOBALLOOKPRESS

Избегать острых политических моментов создатели картины о лидере России не собираются. Они намерены затронуть темы присоединения Крыма и отравления в Солсбери. Главная задача проекта – это понять Путина и что им движет. Так заявил продюсер проекта Джеймс Роган. Он считает, что без этого невозможно разобраться в том, что сейчас происходит в мире, пишет  channel4.com.

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Channel 4Владимир ПутинДжеймс РоганКрымСолсберифильм о Путине

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Британский телеканал снимет сериал о президенте Путине
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