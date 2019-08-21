Психолог объяснила, чем полезно появление Лунтика-девочки в мультсериале

У зрителей дошкольного возраста появится новый кумир. Знаменитому мультяшному персонажу Лунтику создатели сериала придумали подружку. Теперь он перестанет быть существом непонятного пола, а обретет пару. Сайт Teleprogramma.pro спросил у психолога Людмилы Поляновой, какой эффект это решение мультипликаторов произведет на детей.

«Ребенок в том числе благодаря мультикам понимает, что такое семья, что такое мужчина и что такое женщина, и кто он сам такой – мальчик или девочка. Это понимание формируется к 3,5-4 годам, — пояснила она. — Хорошие правильные мультфильмы должны учить ребенка поведению того или другого пола, и персонажи должны быть такими, чтобы их пол не вызывал сомнений».

Специалист одобрила введение персонажа-девочки, благодаря которому Лунтик, наконец, обретет точный пол.

Напомним, сериал о приключениях Лунтика и его друзей позиционирует себя не только как развлекательный, но и обучающий проект. Идея принадлежит директору студии «Мельница» Александру Боярскому. Короткие истории о милом инопланетянине начали транслировать на ТВ в 2006 году. С тех пор вышло уже девять сезонов «Лунтика», а это почти 500 серий. Все это время главный персонаж был единственным представителем своего вида, как и Чебурашка когда-то.

больше по теме Особая любовь: Гоша Куценко поздравил Чебурашку с днем рождения Для актера персонаж Успенского неразрывно связан с детством.

А вы показываете своим детям «Лунтика»?