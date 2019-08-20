Сериалы

Вышел трейлер к третьему сезону «Удивительной миссис Мейзел»

На этот раз главная героиня отправится в первый стенд-ап тур по стране.

Вышел трейлер к третьему сезону «Удивительной миссис Мейзел»
кадр из сериала «Удивительная миссис Мейзел»

На Amazon Prime вышел тизер третьего сезона одного из главных прошлогодних хитов – сериала «Удивительная миссис Мейзел».

Сериал рассказывает о девушке Мейзел из зажиточной семьи. Казалось бы, у нее есть все, о чем только можно мечтать: муж, дети и положение.

Однако спустя четыре года замужества ее бросает супруг и становится комедиантом. Вот только Мейзел так легко не сломить. Девушка не только утирает нос нерадивому суженому, но и в новом третьем сезоне отправляется на гастроли по стране.

Кроме знакомых зрителю мест действие развернется во Флориде. А на экранах мы вновь увидим Рэйчел Броснахэн, Алекса Борштейн, Тони Шалуб, Мэрин Хинкл. В одном из эпизодов в качестве приглашенной звезды появится и Стерлинг К. Браун, известный по роли Н’Джоба в ленте «Черная пантера».

Впрочем, ждать осталось совсем недолго. Все восемь серий будут доступны в Интернете уже 6 декабря.

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Вышел трейлер к третьему сезону «Удивительной миссис Мейзел»
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