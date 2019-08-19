Кевин Смит возродит мультсериал «Повелители Вселенной» для Netflix

Американский актер и режиссер Кевин Смит, наиболее известный по роли Молчаливого Боба в ряде фильмов, анонсировал новый проект. 49-летний артист создаст мультсериал для канала Netflix, и это будет современная экранизация культового анимационного шоу 80-ых «Masters of the Universe» («Повелители Вселенной»). В старом сериале осталось множество незавершенных сюжетных линий, которые будут закончены в новом проекте.

Напомним, «Masters of the Universe» был снят в поддержку продажи игрушек из одноименной серии, производимой американской компанией Mattel (которая, кстати, делает и знаменитую куклу Барби). Главный герой шоу — накаченный воин Хи-Мен, который вместе со своим друзьями борется со злодеем Скелетором и его приспешниками. Чуть позже сериалу «поменяли пол», и главной героиней стала принцесса Ши-Ра. Российские телезрители могут помнить имена этих персонажей, так как оба шоу показывали на отечественных каналах в 90-ые.

«Это будет история «Повелителей Вселенной», которую вы всегда хотели увидеть в детстве!» — цитирует Кевина Смита издание Variety.

Добавим, что в Америке Хи-Мен стал культовым персонажем, у него множество поклонников по всему миру. Фанаты ждали продолжения долгие годы.

А вы помните Хи-Мена и Ши-Ру из старых американских мультфильмов?