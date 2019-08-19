Джордж Мартин обрадовался завершению сериала «Игра престолов»

Писатель заявил также, что недовольство фанатов концовкой сериала никак не повлияет на финал саги.

Автор «Песни льда и огня» Джордж Р. Р. Мартин, на основе которой HBO снял легендарную фэнтези-сагу «Игра престолов», признался, что он наконец-то освободился. Писатель имеет в виду окончание сериала. По его словам, нынче он может работать согласно своему темпу.

До этого он находится под невероятным прессингом, который влиял на его творчество не самым благоприятным образом. Сериал его тормозил, сковывал, не давал возможности работать продуктивно и быстро.

Еще писатель сообщил, что ему абсолютно безразлично, что фанатам «Игры престолов» не нравится концовка сериала. Он не будет поддаваться ничьим воззрениям, и финал саги будет таким, какой он посчитает нужным сделать.

Эта эпопея еще длится, на очереди у него стоят два произведения, которые он должен написать — «Ветра зимы» и «Грезы о весне». Вот фанаты пусть и ждут, как ему вздумается закончить эту сагу. «Ты не можешь угодить всем», — приводит слова Мартина The Observer.

Напомним, «Игра престолов» побила все рекорды по числу номинаций на премию «Эмми» — у них 32 номинации.