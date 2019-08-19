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На Первом канале стартует сериал «Сучья война»

Алексей Демидов рассказал, как работал над своим героем.

На Первом канале стартует сериал «Сучья война»
Фото предоставлено пресс-службой Первого канала

В центре сюжета жизнь героя Алексея Демидова с конца 20-х до середины 50-х годов прошлого столетия. Сучья война, давшая название сериалу, — это противостояние заключенных в 40–50-х годах прошлого века.

Актер признался в интервью «Телепрограмме», что для него самой сложной оказалась тюремная история. Дублеров у него не было, поэтому он участвовал во всех постановочных драках. Но, с его слов, это было не так сложно, как понять внутренний мир героя, о чем тот думает и мечтает.

Сложно было «проникнуть» и в те далекие годы, у Демидова не оказалось знакомых, которые могли бы рассказать, как оно было, например, в пятидесятые годы. А тем более, что происходило тогда в тюрьмах.

Пытаясь добиться достоверности, Демидов пообщался с людьми, которые сидели позже, использовал документальные фильмы, книги.

По сюжету, его герой проходит путь от деревенского паренька до зека, а потом военного. В итоге он становится человеком закрытым, с большим жизненным опытом, а порой даже жестоким.

В начале сериала рассказывается про его жизнь в раскулаченном колхозе, потом он приезжает в Москву, потом попадает на зону, а оттуда на фронт…

Партнерами Алексея Демидова по проекту стали Карина Андоленко и Михаил Пшеничный.

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Алексей ДемидовКарина АндоленкоМихаил Пшеничный

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На Первом канале стартует сериал «Сучья война»
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