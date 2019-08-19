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8-летняя дочь Алексея Кортнева дебютировала в качестве актрисы

Аксинья снялась в сериале «Родители» для телеканала «Супер».

8-летняя дочь Алексея Кортнева дебютировала в качестве актрисы
Ася Кортнева. Фото пресс-служба телеканала «Супер»

Дочь лидера группы «Несчастный случай» Аксинья Кортнева снялась в комедийном сериале «Родители». Это дебют 8-летней актрисы. Премьера многосерийного фильма Александра Жигалкина состоится 26 августа на телеканале «Супер».

Главные роли достались Марии Порошиной и Александру Самойленко. Они играют тетю и дядю девочки. По сюжету, юная героиня приезжает в их дом, чтобы навестить старшую сестру Полину. Активный ребенок не дает покоя ни одному члену большой семьи, постоянно задавая каверзные вопросы. Алексей Кортнев признался, что персонаж Аси и его дочь очень похожи.

Сериал "Родители". Фото
Кадр из сериала «Родители». Фото пресс-служба телеканала «Супер»

«Она много задает вопросов и непрерывно болтает. Если она не спрашивает, то отвечает на какие-то самой себе заданные вопросы.  Я думаю, что ей не пришлось ничего изображать в кадре, а просто быть самой собой», — рассказал он.

Известно, что по окончании съемок Ася задумалась о будущем в качестве актрисы. Хотя до этого девочка мечтала стать сначала визажистом, а потом заводчиком собак.

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Александр СамойленкоАлексей КортневАся Кортневазвезда сериалаМария Порошина

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8-летняя дочь Алексея Кортнева дебютировала в качестве актрисы
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