8-летняя дочь Алексея Кортнева дебютировала в качестве актрисы

Дочь лидера группы «Несчастный случай» Аксинья Кортнева снялась в комедийном сериале «Родители». Это дебют 8-летней актрисы. Премьера многосерийного фильма Александра Жигалкина состоится 26 августа на телеканале «Супер».

Главные роли достались Марии Порошиной и Александру Самойленко. Они играют тетю и дядю девочки. По сюжету, юная героиня приезжает в их дом, чтобы навестить старшую сестру Полину. Активный ребенок не дает покоя ни одному члену большой семьи, постоянно задавая каверзные вопросы. Алексей Кортнев признался, что персонаж Аси и его дочь очень похожи.

«Она много задает вопросов и непрерывно болтает. Если она не спрашивает, то отвечает на какие-то самой себе заданные вопросы. Я думаю, что ей не пришлось ничего изображать в кадре, а просто быть самой собой», — рассказал он.

Известно, что по окончании съемок Ася задумалась о будущем в качестве актрисы. Хотя до этого девочка мечтала стать сначала визажистом, а потом заводчиком собак.