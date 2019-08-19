Алексей Демидов нарушил «воровской закон»

Во время съемок в сериале «Сучья война» на Первом канале исполнителю главной роли пришлось погрузиться в послевоенную жизнь советских тюрем.

Актер Алексей Демидов рассказал, как он работал над своим персонажем в сериале «Сучья война», о взаимодействии с другими артистами и о сложностях тюремной темы.

— Как вам работалось с Кариной Андоленко и Михаилом Пшеничным, которые сыграли двух других главных героев?

— До этого проекта мы не были знакомы друг с другом. Но съемки исторического сериала — это всегда процесс долгий. Фильм начинается в раскулаченном колхозе, потом наших героев забрасывает из деревни в Москву, дальше — в далекую заснеженную зону, а оттуда на фронт. Конечно, за время длительных командировок мы с Кариной и Михаилом не просто прекрасно сработались, а по-настоящему подружились. Пять лет уже прошло, до сих пор тепло общаемся, созваниваемся. Вообще у меня о тех съемках остались только самые приятные воспоминания. Хорошая подобралась команда. Режиссер Николай Борц всегда помогал, подбадривал в трудных эпизодах, подсказывал, как лучше сыграть. Да и другие ребята всегда поддерживали.

— Расскажите про своего героя.

— Признаюсь, мне необычайно повезло с материалом. Сериал захватывает большой исторический отрезок, начиная с конца 20-х годов и примерно до середины 50-х ХХ столетия. Трудное время для нашей страны, страшное. Но для актера подобный материал — настоящий подарок, есть, где развернуться, есть, что поиграть. Мой герой Мишка не просто постепенно взрослеет, он полностью меняется, превращаясь из простого деревенского паренька в зека, потом в военного. Сначала он открытый, без всякого второго дна, озорной, влюбленный в красивую девчонку Любу. Потом, загремев на зону и отправившись на войну, он становится зрелым, спокойным, но и жестким временами. Заглянув в глаза смерти, приходит к мудрости.

— Сложно было играть зека?

— Да, тюремная история оказалась для меня самой непростой. И даже не потому, что дублеров на съемках не было, и мне приходилось участвовать в постановочных драках самостоятельно. Это как раз было несложно. Но вот залезть в шкуру своего героя, понять, о чем думает и мечтает зек… Нет среди моих знакомых ни одного, кто мог бы во всех подробностях рассказать про сороковые, пятидесятые годы, про то, как оно тогда было на самом деле в тюрьмах. А мне очень хотелось быть достоверным. Конечно, я общался с теми, кто сидел уже позже, внимательно слушал их рассказы, много читал о послевоенном времени, смотрел документальную хронику, фильмы той эпохи.

— До съемок вы знали, что такое «сучья война»?

— Нет, даже не слышал о такой! И много любопытного узнал, пока готовился к сериалу. Оказывается, сразу после Отечественной войны в тюрьмах нашей страны была развязана жестокая борьба между группами заключенных. Длилась она почти десять лет и негласно поддерживалась лагерной администрацией, которая таким образом, очевидно, решила сократить общую численность преступников. «Воровской закон» запрещал ворам сотрудничать с властями, в том числе воевать. Однако среди заключенных оказалось много таких, которые решили, что защита Отечества от фашистов важнее, чем «воровской закон» и добровольно пошли на фронт. Не участвовавшие в Великой Отечественной войне сочли таких добровольцев «суками». Воры, вернувшиеся с войны в тюрьмы досиживать свои сроки, встретились с теми, кто «воровского закона» не нарушал. Так была развязана «сучья война» с безжалостными кровопролитными побоищами и жестокими смертями. Под силу ли простому деревенскому пареньку было выйти из этой войны, сохранив в себе человека? Смотрите сериал!