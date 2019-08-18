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Мартин Фримен объяснил, почему не снимается пятый сезон «Шерлока»

У создателей пока нет стоящей идеи для продолжения популярного сериала.

Мартин Фримен объяснил, почему не снимается пятый сезон «Шерлока»
Мартин Фримен рассказал о продолжении сериала «Шерлок». Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Британский актер Мартин Фримен, которого мы знаем по ролям Бильбо Бэггинса в «Хоббите» и доктора Ватсона в сериале «Шерлок», высказался о возможности съемок пятого сезона популярного шоу про великого детектива. Напомним, четвертый сезон закончился 2,5 года назад, и все это время фанаты жаждут информации о новых сериях. Фримен оказался не против сняться в продолжении, но считает, что оно должно быть очень интересным, чтобы вся их команда возобновила работу.

«Выход «Шерлока» — это всегда было событие. Поэтому, если мы будем делать продолжение, оно должно быть достойным предыдущей славы. Оно должно быть чем-то особенным», — цитирует его издание Collider.

47-летний актер отметил, что все участники сериала невероятно заняты сейчас. У него самого в очереди целый ряд проектов, в Бенедикта Камбербэтча грядут съемки продолжении «Доктора Стрэнджа», а сценаристы работают над новым шоу про Дракулу.

А вы ждете пятый сезон сериала «Шерлок»?

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Мартин Фримен объяснил, почему не снимается пятый сезон «Шерлока»
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