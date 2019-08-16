Сериалы

Меган Маркл «вернулась» в финальном сезоне «Форс-мажоров»

Поклонники юридической драмы надеялись, что герцогиня Сассекская появится камео, но их ждал даже больший сюрприз.

Меган Маркл «вернулась» в финальном сезоне «Форс-мажоров»
Меган Маркл "появилась" в финальных "Форс-мажорах". Кадр из сериала "Форс-мажоры" (2011-2019)

Меган Маркл может и покинула сериал «Форс-мажоры», но в финальных эпизодах драмы о ней не забыли. Поклонники сериала были приятно удивлены, когда создатели телешоу отдали должное герцогине Сассекской.

У них, разумеется, была надежда, что Меган снова появится в роли Рэйчел Зейн, но и лукавого намека оказалось достаточно, чтобы поклонники не слишком переживали из-за отсутствия своей любимицы.

Меган снялась в семи сезонах «Мажоров» перед тем, как распрощалась с сериалом, чтобы выйти замуж за принца Гарри. В конце седьмого сезона ее героиня переезжает в Сиэттл вместе с мужем Майком Россом (Патрик Адамс), чтобы открыть свою собственную юридическую фирму.

Когда Майк вернулся в шоу в начале девятого сезона, его спросили, как поживает Рейчел. «Если я скажу вам, насколько хорошо, то вы возможно не поверите мне», — отвечает он.

Позже в официальном Twitter сериала появилась «гифка» с этой сценой. «Оказалось, что у Рэйчел на самом деле все превосходно», — гласила подпись.

Фанаты пришли в восторг. «О, это ужасно мило, надеюсь она видит это», — написал один. «Мы знаем, что она вышла за прекрасного принца Гарри», — проявил эрудицию другой.

Сам Патрик Адамс, говоря о расставании с экранной женой, сказал следующее: «Для Майка, это всего лишь поездка в Нью-Йорк. Ему звонит Рэйчел, говорит прощай, люблю тебя и, вы знаете, в этом есть некое понимание, что она все еще там и часть сериала».

«Для него же это просто способ приехать повидаться с друзьями в последний раз», — цитирует актера Mirror.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл последние новостисъемки в кино

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл «вернулась» в финальном сезоне «Форс-мажоров»
Интересно?
Поделись с друзьями: