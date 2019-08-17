Очень ждем! Последний сезон «Теории большого взрыва» и другие сериалы осени 2019

Поклонникам сериалов не стоит расстраиваться из-за того, что лето подходит к концу. Впереди нас ждет весьма увлекательная осень.

Современные сериалы больше походят на полнометражные фильмы, разрезанные на эпизоды, потому что не влезли по хронологии в этот самый полный метр. И пока вы думаете о том, что сериалы сегодняшнего дня абсолютно не похожи на «Рабыню Изауру», портал Teleprogramma.pro напомнит, какие проекты уже почти со стопроцентной уверенностью увидят свет этой осенью.

«Мандалорец», Disney+, 12 ноября

Телеканал Disney+ беспроигрышно ставит на космические вестерны, которые не сходят с пика популярности вот уже более полувека. «Где-то в далекой-далекой галактике…» – примерно там и разворачивается действие сериала об одиноком стрелке, выходце с планеты Мангалор. Конечно, создатели изо всех сил пытаются избежать появления спойлеров, и, в принципе, у них получается.

Известно, что действие будет происходить примерно между 6 и 7 эпизодами саги «Звездные войны». Главные роли будто бы разделили между Педро Паскалем, Ником Нолти и Джиной Карано. Запускает сериал новая стриминговая платформа Disney+. Известно, что к показу прикуплены несколько сериалов о супергероях – чтобы привлечь подписчиков.

«Харли Куинн», DC Universe, осень 2019

Еще одна новая стриминговая платформа, которые в последнее время множатся как грибы после дождя, DC Universe, представит новый сериал о полюбившейся читателям комиксов злодейке Харли Куинн – бывшей девушке и преданной соратнице Джокера.

Все кардинально изменится. Расставшаяся с бойфрендом злодейка примкнет к Ядовитому Плющу и станет членом «Легиона погибели». Вот тогда и начнется самое веселье. Вообще DC Universe в 2019 году ярко начал: уже нашла своего зрителя «Болотная тварь», вышел спин-офф сериала «Титаны» «Роковой патруль», ожидается триумфальное пришествие Stargirl, и это далеко не все планы.

«Хранители», HBO, осень 2019

У фанатов легендарного комикса шоураннер Деймон Линделофф с самого начала не вызывает стабильного доверия после провального и непонятного сценария «Прометея», который мог бы стать классикой кино, но оказался «середнячком». С другой стороны, успех «Лоста», который был создан под его же эгидой, еще никто не отменил.

Конечно, небанальным кастингом не прикроешь дыры в сюжете или неубедительную игру актеров, но об этом говорить еще рано. Тем более что сценаристами предложен нестандартный ход в подаче материала. Теперь это будет не просто следование комиксу, а, скорее, фильм по мотивам или самостоятельная история.

«Ирландец», Netflix, предположительно, осень 2019

Как сюда затесался фильм, а не сериал, спросите вы. А мы и сами не знаем. Дело в том, что сами его создатели не знают: фильм это или все-таки телепроект. Так и мучаются, а мы пока внесем неплохой продукт в список ожидания, чтобы вы ничего не пропустили. Скорее всего, «Ирландец» выйдет сразу на стриминговой платформе.

В ролях мэтры криминальных фильмов прошлого: Джо Пеши, Аль Пачино, Роберт де Ниро, Харви Кейтель. В картину вбухано более 100 миллионов долларов. И это не только гонорары звездам, это еще и «омолаживание» героя де Ниро на тридцать лет. Что это будет – грим или компьютерная обработка – неизвестно.

«Темные начала», ВВС, предположительно, осень 2019

ВВС уже пытались создать киновоплощение серии романов о волшебной девочке, живущей в мире, который существует на стыке науки, теологии и магии. Но из-за низких рейтингов свернули производство сразу после того, как первый эпизод вышел на экраны. Теперь шоураннеры обещают, что все будет кардинально по-другому.

В 2015 году было начато производство того продукта, который, по словам авторов сериала, выйдет уже осенью. Хоть объявление о сроках выпуска сериала звучало уже несколько раз и зрители уже недоверчиво относятся к глашатаям от ВВС, но на этот раз есть надежда.

«Метод-2», Первый канал, 11 ноября

Никто и не надеялся на то, что обожаемый Меглин, так брутально покинувший этот мир в конце первого сезона, вернется к зрителю. А вот и нет, чудо произошло и нашему вниманию предлагается еще один сезон хорошего, качественного детектива с полюбившимися героями. Не «сдулись» ли сценаристы – посмотрим уже 11 ноября на Первом канале.

«ИП Пирогова», 2 сезон, телеканал «Супер», 4 ноября

Второй сезон сериала с Еленой Подкаминской в главной роли. Вроде бы мыльная опера – ушел муж, женщина собирается начать новую жизнь, ожидаются собирание осколков розовых очков и нытье, но не тут-то было! Приключения, возникающие буквально на ровном месте, совершенно не дадут заскучать. Легкий юмор, курьезные ситуации, отличная игра главной героини – все это вместе позволит скоротать вечерок за просмотром.

«Династия», 3 сезон, The CW, 11 октября

Судя по отзывам, два сезона перезапущенного старого сериала прошли успешно. И было принято решение выпускать третий сезон. Это адаптированная к нашим сегодняшним реалиям история о том, насколько продажен мир, как глубоко пронизан коррупцией и двурушничеством, как сильны в нем предательства и насколько обесценена человеческая жизнь.

«В Филадельфии всегда солнечно», FXX, 25 сентября

Самый продолжительный ситком в истории телеканала FXX – идет с 2005 года – не разочарует любителей черного юмора и в этом сезоне. Все та же пятерка неудачников бра «У Пэдди» будет влипать в нелепые ситуации и веселить окружающих идиотскими выходками и глупыми высказываниями.

«Теория большого взрыва», 13 сезон, Warner Bros. Television, осень 2019

Кумиры огромного количества зрителей уйдут с телеэкранов в тринадцатом, последнем сезоне. Наконец, подходят к концу приключения молодых ученых-физиков. Создатели шоу выжали из него все, что могли и, наверное, это правильно: закрыть сериал под вздохи сожаления публики, а не со вздохами облегчения от того, что наконец-то закончится эта тягомотина.

На самом деле, в этом году довольно много сериалов отменного качества. Мы не перечисляем все. Просто не всегда известны даты выхода. Но в этом году даже самый искушенный зритель найдет для себя шоу по душе.

А у вас есть время, чтобы спокойно посмотреть сериал? Может быть, вы смотрите их запоем, потеряв всю ночь, но досмотрев все серии до конца?