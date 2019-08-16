Сценарист британского «Чернобыля» посочувствовал коллегам с НТВ

При этом Крэйг Мэйзин заявил, что положительно относится к тем, кто работает над сериалами.

После выхода картины от HBO под названием «Чернобыль» телеканал НТВ решил создать свой проект, в основе которого будут те же трагические события. Об этом узнал сценарист британского сериала Крэйг Мэйзин, пишет портал IndieWire.

Он отметил, что работать над подобными проектами – непростой труд. Несмотря на любые факторы, включая политику, сценарист будет позитивно относиться к тем, кто работает в такой сфере.

«В глубине души я всегда буду симпатизировать тем, кто решается на этот труд. Даже если задача русского сериала — очернение нашей работы или пропаганда лживой версии истории», — отметил Крэйг Мэйзин.

48-летний сценарист отреагировал и на то, что неофициальный трейлер российского проекта нелегально попал в Сеть. Короткий ролик далеко не все пользователи Интернета позитивно оценили.

«Я бы хотел позвать этих ребят на ланч и сказать, что знаю, каково это, что мы с ними в одном бизнесе», — добавил Мэйзин.

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Напомним, зрители должны познакомиться с отечественной картиной, повествующей о событиях в Чернобыле, уже в этом году. На съемочной площадке пока кипит работа, поэтому об официальном трейлере ленты говорить рано. Слив ролика в Сеть проверят представители телеканала.

Что касается британского сериала «Чернобыль», то он вышел на экраны этой весной. Проект состоит лишь из пяти эпизодов. За короткое время картине удалось по рейтингу IMDb обойти даже «Игру престолов».