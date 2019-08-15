Телеканал ТНТ4 покажет все части «Полицейской академии»

Президент США Билл Клинтон не раз говорил, что много раз смотрел «Полицейскую академию» для поднятия настроения.

Удивительный феномен этой ленты так и остался не разгадан, даже в переводе на разные языки шутки из картины разошлись на цитаты.

Прикоснулась своим творческим крылом картина и к нашей стране — седьмую серию снимали на Красной Площади, в московском метро на станции Новослободская и возле российского Белого дома.

Теперь появилась информация, что в Голливуде собираются выпустить новую часть. Об этом рассказал в своем твиттере сержант Махоуни, он же актер Стив Гуттенберг. ТНТ4 об этом знает и говорит об этом в новом проморолике.

А вы, если не знаете, кто такой сержант Махоуни и его друзья — Хайтауэр и Тэклберри, а также комиссар Лассард, капитан Харрис, не пропустите показ «Полицейской академии» на Телеканале ТНТ4. Все 7 фильмов покажут, начиная с 20 августа в 23:00.