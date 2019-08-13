Сериалы

Меньшова попросила не ждать третий сезон «Между нами, девочками»

По словам актрисы, продолжение полюбившегося зрителям сериала в ближайшее время снимать не планируют.

Меньшова попросила не ждать третий сезон «Между нами, девочками»
Меньшова рассказала о своих планах/globallookpress.com

Актриса Юлия Меньшова в Instagram сообщила, что поклонникам сериала «Между нами, девочками» не стоит ждать третьего сезона. Съемки в ближайшее время не планируют. Сама она заявила, что расстроена этим фактом.

«И у меня есть подозрение, что это «пока» плавно переходит в фазу «никогда». Знаю, что обидно. Знаю, что второй сезон оборвали на грустной ноте. Знаю, что это очень печальная новость для поклонников сериала. Все знаю. Просто сообщаю вам информацию. И разделяю вашу печаль. Но в кино так иногда случается, по разным причинам», — заметила актриса.

При этом звезда отметила, что сейчас догуливает последние денечки отпуска. Скоро она полностью окунется в работу. Дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова заявила, что в ближайшее время не прекратит снимать свои IGTV истории. Сейчас как раз она собирает для них разный материал. Просто пока у нее не хватает сил, чтобы все обработать и представить на суд почитателям ее таланта.

Также звезда пообещала в ближайшее время опубликовать расписание спектаклей, в которых будет задействована. При этом она сказала, что желание зрителей увидеть артистов в том или ином городе от них самих не зависит. На все воля прокатчиков.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Сериал "Между нами деовчками"Вера АлентоваВладимир МеньшовЮлия Меньшова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меньшова попросила не ждать третий сезон «Между нами, девочками»
Интересно?
Поделись с друзьями: