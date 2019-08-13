Меньшова попросила не ждать третий сезон «Между нами, девочками»

Актриса Юлия Меньшова в Instagram сообщила, что поклонникам сериала «Между нами, девочками» не стоит ждать третьего сезона. Съемки в ближайшее время не планируют. Сама она заявила, что расстроена этим фактом.

«И у меня есть подозрение, что это «пока» плавно переходит в фазу «никогда». Знаю, что обидно. Знаю, что второй сезон оборвали на грустной ноте. Знаю, что это очень печальная новость для поклонников сериала. Все знаю. Просто сообщаю вам информацию. И разделяю вашу печаль. Но в кино так иногда случается, по разным причинам», — заметила актриса.

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При этом звезда отметила, что сейчас догуливает последние денечки отпуска. Скоро она полностью окунется в работу. Дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова заявила, что в ближайшее время не прекратит снимать свои IGTV истории. Сейчас как раз она собирает для них разный материал. Просто пока у нее не хватает сил, чтобы все обработать и представить на суд почитателям ее таланта.

Также звезда пообещала в ближайшее время опубликовать расписание спектаклей, в которых будет задействована. При этом она сказала, что желание зрителей увидеть артистов в том или ином городе от них самих не зависит. На все воля прокатчиков.