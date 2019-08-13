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Дженнифер Энистон сыграла ведущую утренних новостей

В сети появился новый тизер сериала «Утреннее шоу» с актрисой в главной роли.

Дженнифер Энистон сыграла ведущую утренних новостей
https://www.instagram.com/jennifer_aniston_the_official/

Звезда «Друзей» давно не соглашалась на съемки в сериалах, сосредоточившись на молодежных комедиях. Однако уже этой осенью выйдет первый сезон «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон, Стивом Кареллом и Риз Уизерспун в главных ролях.

Промо-ролик нового проекта опубликован на сервере Apple TV Plus. Создатели решили сохранить интригу и дальше. Ведь в минутном ролике показали лишь декорации утренней студии новостей, в которой и предстоит работать героям: гримерки, гардеробные и комнату прямого вещания.

Ни Карелла, ни Энистон в тизере мы пока что не видим. Только на последней секунде слышим голос Риз Уизерспун.

«Люди хотят верить, что ведущий, рассказывающий им о мировых новостях, — это честный человек», — говорит героиня Риз.

Известно, что первый сезон будет состоять из десяти эпизодов, каждый из которых будет идти по часу. В случае успеха имеется сценарий для съемок продолжения. Премьера состоится осенью этого года.

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Дженнифер Энистонновые сериалыРиз УизерспунСериал "Утреннее шоу"Стив Кареллутреннее шоу

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Дженнифер Энистон сыграла ведущую утренних новостей
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