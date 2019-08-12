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Вышел новый тизер третьего сезона «Короны» с Оливией Колман

Новые эпизоды исторического сериала стартуют на стриминговом сервисе Netflix c 17 ноября.

Вышел новый тизер третьего сезона «Короны» с Оливией Колман
ОЛивия Колман блеснула в новом тизере сериала "Корона". Кадр: youtube.com/watch?v=R9HN61lC4k0

Фанаты исторической драмы «Корона» уже давно с нетерпением ждут выхода новых серий. Однако создатели телепроекта продолжают дразнить их, делясь лишь крохами с «барского стола».

Вот и в этот раз они опубликовали тизер, длящийся от силы полминуты. Однако несомненным плюсом в нем является появление оскароносной Оливии Колман, которая заменила в третьем сезоне игравшую до нее Елизавету II Клэр Фой.

В тизере в кадр попадает слегка приоткрытая дверь. Затем объектив захватывает угол столика с фотографиями и часть розовой кушетки.

Через комнату торжественно следует Ее Величество в королевском одеянии, с перекинутой через плечо лентой. Голову монарха венчает корона. Королева оборачивается и смотрит в камеру холодным взглядом. На этом клип завершается.

Напомним, что третий сезон охватит период с 1964 по 1977 годы. Он начнется с появления на свет третьего сына королевы принца Эдварда.

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Вышел новый тизер третьего сезона «Короны» с Оливией Колман
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