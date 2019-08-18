Сериалы «Бандитский Петербург» и «Экспроприатор» посвящены жизни реально существовавшего вора-аристократа Юрия Алексеева 

В эфире Первого канала продолжается сериал «Экспроприатор» - это приквел (то есть предыстория) первой части культового «Бандитского Петербурга», посвященной авторитету Барону.

Барон - прозвище, придуманное Андреем Константиновым, ленинградским журналистом, собкором «Комсомольской правды» по Северо-Западу России, автором книг и цикла криминальных статей, по которым и был снят «Бандитский Петербург». В действительности кличка Юрия Алексеева была Горбатый. Да, да, как у зловещего Карпа, сыгранного Арменом Джигарханяном в сериале «Место встречи изменить нельзя»!

Константинов изучал жизнь Алексеева и даже встречался с ним. Слово «барон» отвечало характеру этого человека. И редкому для воров происхождению. Родился Алексеев в семье инженера и работницы банка, представительницы дворянского рода. Крестным отцом его матери был Степан Гиль, личный шофер Владимира Ленина, поэтому семья дружила с партийной элитой - и с Рокоссовскими, и с Орджоникидзе. Однако при всей знатности рода маленький Юра ни в инженеры, ни в верхушку партии не стремился. С деньгами он начал работать довольно рано. Сам. Первая кража произошла в 15 лет. Видимо, это и сформировало дальнейшую судьбу Алексеева.

— Жаль, конечно, что жизнь получилась такая, готовился-то я в своей семье к другому, - вспомнит потом уже пожилой вор. - Если бы меня тогда, в 1947-м, за молоко не посадили, может быть, и стал бы художником. Я живопись очень люблю, особенно фламандцев. Ну, а если бы сейчас предложили еще одну жизнь прожить, наверное, в милиции бы работал.

Первый раз - за молоко, потом - за разбой, затем - за оружие, после - за мошенничество, далее - за бунт среди заключенных. Семь сроков и почти полжизни за решеткой - 27 лет из 62. Это был мир, который Горбатый принял как альтернативу советской системы, забравшей у него отца (Василий Алексеев был расстрелян после репрессий 37-го). И, разумеется, это не могло не повлиять на отношение к закону его сына. Юра Алексеев рано стал сыном «врага народа», поэтому спрос с него был втрое жестче.

больше по теме «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург» и другие фильмы, которые сделали знаменитым Михаила ПореченковаВ понедельник, 11 февраля, на экраны выходит новый сериал с Михаилом Пореченковым и Екатериной Олькиной. Это история о том, как представители двух разных миров: столичный прагматик майор Потапов и провинциальная девушка-экстрасенс Люся, помогают людям в трагических обстоятельствах.

Половину жизни - в перерывах между ходками - Горбатый промышлял домушничестом, то есть обносил квартиры богачей, как он считал, наживших капитал нечестным образом. Практически как Юрий Деточкин из фильма «Берегись автомобиля!». Кроме того, согласно милицейским сводкам Алексеев сколотил банду «Хунта» из евреев, которые грабили других евреев, эмигрирующих из СССР в Израиль и спешно распродававших картины, ювелирные изделия и другие ценности.

Жизнь после смерти

Первые следы Горбатого в кино - сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи». Эпизоды с последствиями работы его банды вошли в сюжет серии «Подпасок с огурцом»: там фигурируют портрет Эль Греко, яйца Фаберже, а также история коллекционера-мошенника, разбогатевшего во время блокады. Он выменивал предметы искусства на буханку хлеба, а то и вовсе обкрадывал умерших. Вот таких-то и «наказывал» Горбатый. И именно поэтому сериал о его юности назван «Экспроприатор». Артем Ткаченко, сыгравший роль вора Юрки-Барона, считает его советским Робин Гудом.

— Потому что он не разбойничал, а изощренными путями изымал имущество, - объясняет актер. - Можно сказать, раскулачивал бандитов. По факту - мстил тем, из-за кого он стал именно таким. Потому что все эти обворованные им люди были частью той самой системы, которую он не признавал и презирал. И он разрушал систему, как мог.

Барона в старости, погибающего от рака легких, в «Бандитском Петербурге» сыграл патриарх ленинградской сцены и худрук БДТ Кирилл Лавров. По сюжету он похищает ценнейшую картину «Эгина» (подразумевается, что это «Даная» Рембрандта) у банкира, тесно связанного с криминалом. И за ним начинается охота. Поскольку Горбатый был знатоком ювелирного дела и живописи, он называл себя главным по антиквариату в Петербурге. Именно так настоящий Алексеев и представился Лаврову, когда нашел его. «На прогулке ко мне подошел человек, - вспоминал актер. - Сказал, что большой поклонник моего творчества. Но, мол, у него немного другая профессия. Если что - обращайтесь». Незнакомец оставил визитку, на которой было указано: «Главный эксперт по антиквариату в Петербурге».

Преступный устав запрещает вору иметь официальную семью. Поэтому Алексеев, в последний раз арестованный в 1991 году, скончался через два года в тюремной больнице «Крестов» в одиночестве. Однако у него осталось двое сыновей, один из которых сейчас живет в Швеции.