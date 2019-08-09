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Стала известна дата выхода третьего сезона сериала «Корона»

В новых эпизодах будут затронуты такие события, как трагедия в деревушке Аберфан и адюльтер принцессы Маргарет с садовником.

Стала известна дата выхода третьего сезона сериала «Корона»
В новом сезоне "Короны" в центре сюжета окажется роман сестры королевы с садовником. Кадр из сериала "Корона" (2016-2019)

Сериал «Корона» стал одним из самых популярных телехитов канала Netflix. После триумфального выхода первых двух сезонов историческую драму продлили еще на столько же. Причем третий и четвертый снимали почти одновременно.

Поклонники уже давно с нетерпением ждут, когда же создатели расщедрятся и объявят дату релиза новых эпизодов. Их долготерпение вознаградилось — третий сезон стартует 17 ноября 2019 года.

Зрителя ждет полностью обновленный состав. Елизавету II сыграет оскароносная Оливия Колман, а ее сестру принцессу — Маргарет Хелена Бонем-Картер.

Новые серии охватят такие события, как приход к власти лидера лейбористов Гарольда Уилсона в 1964 году, трагедия в деревушке Аберфан, когда из-за обрушения природного отвала погибли 116 детей и 28 взрослых, и многое другое.

В центре сюжета окажется роман принцессы Маргарет с экспертом по садоводству Родди Ллевеллином. В сериале также появятся такие знаковые для истории Великобритании фигуры, как принцесса Диана и «железная леди» Маргарет Тэтчер, пишет Mirror.

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Британская королевская семьядата выходаЕлизавета IIновый сезонСериал "Корона"

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Стала известна дата выхода третьего сезона сериала «Корона»
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