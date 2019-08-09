Интриги и борьба за любовь: о чем расскажет новый сериал «Вера»

Несмотря на название, в новом проекте телеканала Dомашний «Вера» не одна, а сразу две главных героини. Хотя режиссер Денис Елеонский уверен, что их даже три.

Съемки проекта проходили в двух городах – солнечном Таганроге и дождливой Москве. Главных героинь тоже две – Вера и Светлана. Играют их звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина и известная по «Закрытой школе» Евгения Лоза.

Вера – успешная и целеустремленная теледива, ведет утреннее ток-шоу. Она приехала в Москву из небольшого города и сама пробивала себе дорогу к славе. Карьера удалась, теперь пора подумать и о личной жизни. Чтобы далеко не ходить, Вера решает закрутить роман с своим соведущим – красавцем Валентином (его играет Артем Карасев). Валентин не смог устоять перед ее напором, и вот уже Вера объявляет коллегам о помолвке и грядущей свадьбе. Все поздравляют жениха и невеста, а на следующий день в студию приходит новая гостья – актриса Светлана. И в прямом эфире сообщает сенсационную новость – ее тайный мужчина — это телеведущий Валентин. Вера в шоке – в одну минуту рухнул весь ее план по созданию семьи. Светлана язвит, чтобы добить соперницу, а Валентин молчит. И смотрит не на Веру, а на Светлану…

Далее Вера с горя уедет в Таганрог – отдохнуть у моря и встретит там того, кто полностью изменит ее жизнь… Но это впереди, а пока ей предстоит пережить трудную минуту и предательство любимого мужчины.

Съемки сцены в телестудии проходили в здании одного из столичных каналов. Внутри выстроили декорации – почти настоящая студия, где главные герои каждое утро приветствовали зрителей. Здесь же две соперницы впервые встретились лицом к лицу и обменялись «любезностями». Вторая встреча произошла в свадебном салоне, куда обе девушки пришли за платьями. Вера – готовясь к бракосочетанию, Светлана – выбирая наряд для съемок. Бескровная победа осталась за героиней Евгении Лозы.

— Моя героиня — достаточно закрытый человек, — поделилась своим видением роли Евгения. – Она никому не раскрывает душу. Старается спрятать свои эмоции, чтобы соответствовать своему статусу звезды. Но иногда все-таки эмоции прорываются наружу. Например, когда она понимает, что теряет любимого мужчину. Она на самом деле очень одинокий человек, все свои проблемы она переживает сама, не обращаясь за помощью даже к близким.

Для Юлии Такшиной и Евгении Лозы этот проект стал первой совместной работой. Но актрисы быстро нашли общий язык и даже сделали серию совместных селфи. Артем Карасев тоже отлично вписался в эту женскую компанию.

— Мой Валентин все четыре серии борется за свою настоящую любовь – любовь одной-единственной женщины, которая ему нужна, Светланы, — рассказал Артем Карасев. А Вера – это ошибка. Именно после сцены в студии, когда обе его женщины встретились лицом к лицу, он понимает, кто же настоящая героиня его романа.

Дальше сюжет становится еще более запутанным, ведь к тандему двух роковых красавиц присоединяется и третья – Надежда (Елена Дудина), приехавшая в Москву из провинции. Именно она, сама того не зная, повлияет на жизнь обеих див.

— По сути, у нас не одна, а сразу три главных героини, — объяснил режиссер Денис Елеонский. – Их судьбы тесно переплетаются между собой. Они все очень разные, со своими взглядами на жизнь, на любовь, на счастье. И каждая из них проходит свой путь, меняя свои изначальные взгляды. Главная наша удача – все три актрисы идеально попадают в своих персонажей. Юля выступает в непривычном амплуа. Зрителей ждет интересная история с самым неожиданным финалом.

Четырехсерийная мелодрама «Вера» выйдет уже в 2019 году на телеканале Dомашний. А вы будете следить за судьбой героинь?