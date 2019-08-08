Сериалы

Нагиев и Назаров снимаются в новом сериале СТС

Проект является продолжением «Кухни» и «Отеля Элеон».

Нагиев и Назаров снимаются в новом сериале СТС
Дмитрий Нагиев Фото GLOBALLOOKPRESS

Съемки комедии уже начались. Для них в Сочи построено 1,7 тысяч квадратных метров декораций. Действия будут разворачиваться в ресторане, отеле и даже в казино. СТС и Art Pictures Vision пригласили на главные роли звезд – Дмитрия Нагиева, Дмитрия Назарова и Елену Ксенофонтову.

Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров.
Фото GLOBALLOOKPRESS

Сюжет комедии лихо закручен. Героиня Ксенофонтовой будет мстить экс-возлюбленному, которого играет Нагиев. А поможет ей в этом бывший экранный супруг в исполнении Назарова. Вместе они попытаются продать убыточный отель под видом процветающего бизнеса. На протяжении 13 серий зрителям предстоит узнать о коварной интриге главных героев, полюбить новых персонажей и насладиться искрометным юмором.

Сериалы «Кухня» и «Отель Элеон» стали главными комедийными хитами СТС. Продюсеры надеются, что их продолжение привлечет к экранам еще большую аудиторию, пишет ТАСС.

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«Отель Элеон»Дмитрий НагиевДмитрий НазаровЕлена Ксенофонтовасериал "Кухня"

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Нагиев и Назаров снимаются в новом сериале СТС
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