Сериалы

Минкульт собирается отсудить у создателей сериала «София» 12 млн рублей

Киношники, снимавшие картину за государственные деньги, нарушили ряд обязательств перед министерством.

Минкульт собирается отсудить у создателей сериала «София» 12 млн рублей
Создатели сериала «София» остались должны государству. Фото: кадр из сериала.

Министерство культуры РФ подало два иска к создателям сериала «София». Чиновники собираются отсудить у компании «Дженнекс Медиа» более 12 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело в том, что в 2014 и 2015 году киношниками были выделены государственные субсидии на общую сумму в 6 миллионов рублей. Создатели сериала деньги освоили, но не смогли вовремя отчитаться за них перед Минкультом. Последний начислил компании неустойку, но она так не была выплачена, поэтому чиновники передали дело в суд.

Напомним, сериал «София» транслировался по ТВ в 2016 году. Он рассказывает о жизни великой княгини московской Софии Палеолог, византийской принцессе, вышедшей замуж за Ивана III. В картине показана Русь периода Золотой Орды. Режиссером выступил Алексея Андрианов, который позже занялся сериалом «Годунов». Телезрители остались не в восторге от этой картины.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Минкультсериал "София"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Минкульт собирается отсудить у создателей сериала «София» 12 млн рублей
Интересно?
Поделись с друзьями: