Минкульт собирается отсудить у создателей сериала «София» 12 млн рублей

Министерство культуры РФ подало два иска к создателям сериала «София». Чиновники собираются отсудить у компании «Дженнекс Медиа» более 12 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело в том, что в 2014 и 2015 году киношниками были выделены государственные субсидии на общую сумму в 6 миллионов рублей. Создатели сериала деньги освоили, но не смогли вовремя отчитаться за них перед Минкультом. Последний начислил компании неустойку, но она так не была выплачена, поэтому чиновники передали дело в суд.

Напомним, сериал «София» транслировался по ТВ в 2016 году. Он рассказывает о жизни великой княгини московской Софии Палеолог, византийской принцессе, вышедшей замуж за Ивана III. В картине показана Русь периода Золотой Орды. Режиссером выступил Алексея Андрианов, который позже занялся сериалом «Годунов». Телезрители остались не в восторге от этой картины.