«Беверли-Хиллз»: легендарный сериал возвращается, но не так, как его ждали

Спустя 19 лет после закрытия сериала в 2000 году его герои вновь появятся на экранах. Но кого же мы увидим на этот раз?

С 1990 по 2000 год радовал своих поклонников сериал «Беверли-Хиллз, 90210». Но герои-подростки выросли, а все их подростковые проблемы уже вроде бы были подняты в сериале. Популярное шоу было закрыто раз и навсегда. По меньшей мере, так заявляли создатели сериала.

За 19 лет многое изменилось

Телеканалы заново запускают собственные сериалы, снимают ремейки на известные фильмы и анимационные ленты. Но как сыграть на известности подросткового сериала, если подростки уже давно выросли?

Сценаристы исхитрились и придумали нестандартный ход: по сценарию актеры не будут играть тех персонажей, которых они играли тридцать лет назад. Они сыграют сами себя. Тех, которые играют роли из «Беверли-Хиллз».

По задумке авторов, происходящее между актерами во время съемок нового телешоу, будет интереснее того, что происходило с их героями в телесериале. Пока известно только одно: это не последнее шоу с участием любимых актеров. Тори Спеллинг, актриса, сыгравшая роль Донны, уже заявила, что работает над проектом, где будут задействованы все актеры из «Беверли-Хиллз».

Как же изменились актеры за 30 лет, которые прошли с момента выхода сериала в 1990 году?

Тори Спеллинг, роль: Донна Мартин

Дочь известного медиа-магната с рождения жила на всем готовом. Предки Спеллингов в свое время эмигрировали из России и Польши, осели в США и нашли свое место под солнцем.

Виктория-Тори после успеха в сериале «Беверли-Хиллз» пыталась стать великой актрисой, покорив Голливуд, но папиного влияния среди таких же акул киношного бизнеса оказалось недостаточно. И Тори вернулась на проторенную под крылом папы дорожку – съемки в сериалах.

Недостаточный успех на телевидении Тори решила компенсировать талантом писательницы. У нее вышло 4 книги. Все они автобиографические. Ну, конечно, о ком же еще можно написать много уникального и интересного?

В жизни Тори все делала с ленцой – знала, что она в числе наследников на отцовское состояние. Только вот не учла одного: отец умер в момент, когда она находилась в очень серьезной ссоре с матерью. И мать отломила Тори только лишь крошку от семейного пирога: 800 тысяч при том, что состояние папы оценивалось в 500 миллионов!

Мама на себя взяла лишь заботу о будущем Лиама – сына Тори. Любимый внук получил 10 миллионов на трастовый фонд, открытый его бабушкой. Всего у Тори пятеро детей: две девочки и три мальчика.

Дженни Гарт, роль: Келли Тейлор

У этой роли изначально не было будущего. Келли должна была сыграть в одной из серий и исчезнуть навсегда. Но все пошло не так, Келли стала интересна зрителям, и ее роль стала одной из главных. В общем, это было самое «то самое» место и время: Келли не покидала экранов вплоть до закрытия телешоу.

Популярность актрисы позволила ей частенько сниматься и в сериалах, и в полнометражном кино. А неугомонный характер заставляет ее принимать участие во всевозможных шоу, где она достигает неплохих успехов. Так в шоу «Танцы со звездами» актриса дошла до полуфинала, а в шоу «Кто умнее пятиклассника?» выиграла 100 000 долларов и пожертвовала их в фонд Американской кардиологической ассоциации.

Сейчас у актрисы три дочери, третий муж, Дэйв Абрамс, с которым она то бурно разводится, то мило мирится и собственное шоу, где она рассказывает о жизни вне мегаполиса.

Джейсон Пристли, роль: Брендон Уолш

И в сериале, и в жизни у Джейсона есть сестра-двойняшка. Она даже снялась в нескольких эпизодах «Беверли-Хиллз».

Через 2 года после начала съемок шоу, в 1992 году, Джейсон пал перед чарами актрисы, сыгравшей роль «психической» Эмили, Кристин Эллис. Но через 5 лет они с Кристин расстались. Только спустя 7 лет актер все-таки женился.

Его женой в 2005 году стала вовсе не красавица-атриса, а та, которой актер вглядывался в глаза по несколько часов в день: гримерша Наоми Лоуд. Сейчас пара живет в Лос-Анджелесе, у них дочь и сын.

Джейсон без ума от автогонок. Вначале гонял сам, потом докатался до реанимации и пересел в кресло спортивного комментатора. Неусидчивый характер постоянно гнал актера к пробам себя в других отраслях.

Так он стал двигателем для группы Barenaked Ladies, исполняющей альтернативную музыку. Актер не только продвигал их, но и прокатился в качестве рекламы по стране в рамках турне группы.

Карьера актера в настоящее время не особо на высоте. Конечно, актер сейчас снимается в сериале «Частные сыщики» производства Канады, но былой востребованности от него уже никто не ждет. Возможно, его популярность снова всколыхнется после возвращения легендарного сериала, а пока все тихо.

Шеннен Доэрти, роль: Бренда Уолш

Сестра-близнец Брендона в сериале, она же – Прю Холлиуэлл из сериала «Зачарованные». До 2014 года Шеннен была востребованной на телевидении. Позже были всего две роли. Из последних работ – «Дом моих кошмаров», где она и сыграла роль, и выступила продюсером и «Никто не хотел говорить»

На самом деле, спад карьеры Шеннен связан с ее болезнью. В 2015 году актрисе диагностировали рак молочной железы. Доэрти пребывала в глубочайшей депрессии – некогда красивой женщине, неоднократно входившей в «ТОП-50 самых сексуальных женщин по версии журнала «Maxim», и нескольких других престижных изданий, пришлось удалить грудь.

Актриса сумела побороть болезнь, перекинувшуюся на лимфатическую систему. Когда уже практически не было шансов на спасение, произошло чудо: метастазировавший рак удалось победить. В 2017 году после мучительных курсов радио-и химиотерапии актриса объявила о ремиссии.

У Шеннен было трое мужей, детей она не имеет. Зато имеет характер, порой приводящий ее на скамью подсудимых. То она наставит пистолет на «бывшего» и пригрозит нанять громил, чтобы того наказали, то уходит от погони в нетрезвом виде, то не платит по счетам, выписывая недействительные чеки.

Сейчас актриса замужем за фотографом со странным именем Курт Исваренко.

Брайан Остин Грин, роль: Дэвид Сильвер

Трогательная история любви Брайана и актрисы Меган Фокс подарила им крепкий брак и троих сыновей. А также историю, произошедшую в суде, когда на Гринов подал в суд папарацци.

Журналист чуть ли не влезал в постель к облюбованной им звездной паре. И, когда он надоел уже хуже горькой редьки, Грин набросился на него с кулаками: слов парарацци не понимал. Тут же был подан иск, будто этого фотограф и добивался. А может, это и было целью назойливого репортера.

На суде Брайан заявил, что только он один ответственен за совершенное, и что иск не должен никоим образом затрагивать интересы Меган Фокс. Сославшись на то, что он пытался защитить частную жизнь собственной семьи, Грин сумел уйти от уголовной ответсвенности. А от материальной его спасло то, что на момент оглашения договора, у него не было ничего – вся недвижимость и активы принадлежали жене, а она вроде бы и ни при чем.

Иан Зиринг, роль: Стив Сандерс

Смешной красавчик-блондин со смешным именем запомнился открытой улыбкой и пронзительно яркими глазами. До сих пор ничего не изменилось – парень только лишь возмужал.

В свое время Иан отказался от участия в продолжении истории «Беверли-Хиллз» — проекте «90210: Новое поколение». И не прогадал: проект был скучен и сошел на нет. Зато с шоу «90210», которое выходит 7 августа 2019 года вопросов не возникло: Иан взялся за роль, как только прочел сценарий.

Снявшийся в нескольких полнометражных фильмах, Иан все-таки отдает предпочтение сериальной жизни – здесь у него давно знакомая протоптанная дорожка. Из свеженького – роль в телесериале «Болотная тварь»

Говорят, снаряд два раза в одну воронку не попадает – Зиринг это опроверг. У него две дочери, родившиеся в 2011 и 2013 годах. Обе родились 25 апреля. Мамой девочек стала медсестра Эрин Людвиг.

Вот такие веселые люди окажутся вскоре вместе на одной съемочной площадке. Понаблюдать за этим можно будет уже сегодня, 7 августа 2019 года.

А вы скучали по персонажам из «Беверли-Хиллз»?