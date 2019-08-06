Звезда сериала «Возвращение Мухтара»: «Я – единственная, кого знаменитый пес не цапнул на съемках!»

Ровно 15 лет назад на экранах появился и стал народным любимчиком великолепный пес по кличке Мухтар. Но, кроме него, поклонников сериалов умиляют и другие, совершенно разные животные.

В героев шоу невозможно не влюбиться. Ведь они красивы, умны, сообразительны и абсолютно обаятельны. Вот что рассказывает Оксана Сташенко, бессменная звезда телесериала, о самом харизматичном четвероногом страже порядка последних полутора десятилетий.

— Вы знакомы со всеми «Мухтарами»?

— Сериал снимается вот уже 17 лет, так что за это время сменилось большое количество собак-актеров. Сначала был Аргон, восточно-европейская овчарка, потом уже начали сниматься только немецкие овчарки.

Мы снимали 9 лет в Киеве, и за эти 9 лет сменилось минимум пять собак. Это основных, не считая дублеров. Потом сериал переехал на съемки в Минск. Там есть основной пес-актер под именем Воин, но у него очень много дублеров: хозяин настаивает на отдыхе собаки, не давая ему сниматься в режиме «на износ». Это очень правильно: есть график, при котором 4 серии снимаются 12 дней. Так что одна собака попадает в 4 серии сразу.

— Как выбирается пес-актер?

— Есть два критерия: чтобы пес был очень красивый, и чтобы он был совсем не агрессивный. Остальные его достоинства – талант, дрессировка – это уже третий момент.

— Насколько тяжело проходит съемочный процесс, к которому привлечена собака?

— Каждый трюк, который совершает пес, каждая проходка, каждый перепрыг чего-нибудь, взятие барьера, захват преступника, в общем, любое действие собаки называется трюком. Неважно, что совершает собака в кадре: любое ее движение отрабатывается кинологом еще до съемок. Такая «домашняя работа». Потом приостанавливается съемочный процесс, кинолог с собакой еще раз репетируют трюк перед съемкой и только тогда уже снимается сцена.

— А как ведут себя собаки в незнакомой обстановке? На съемочных площадках ведь всегда много незнакомого народа и постоянная метушня…

— Я – единственный человек на съемочной площадке, которого никогда, ни разу, ни одна собачка, играющая роль Мухтара, не цапнула. Как-то с детства я очень осторожна была с собаками, а тут я еще и прекрасно видела и понимала, что все-таки для собаки, хоть она и артист, очень быстро сменяется эмоциональное состояние. Особенно, когда собака готовилась к трюку захвата.

В этот момент люди, находящиеся рядом, забывают, что это собака. Они могут куда-то побежать или совершить резкое движение и в результате попадают «под горячую руку» Мухтарчику. А я к тому, что осторожничала, так еще и прислушивалась к кинологам, которые рассказывали, что у собаки, как и у человека, может быть плохое настроение с утра, встал не с той ноги, или съел что-нибудь не то, или плохо спал… В общем, собака может капризничать, как и любой другой актер и нужно всегда это учитывать.

— Было что-нибудь необычное на съемках?

— Ой, всегда. Был у нас пес, которому во время съемок пришлось делать операцию. Вместо него пару серий работал дублер, а потом он вернулся на площадку. И вот, чтобы не виден был шрам на боку, наши гримеры нашли меховую сумку, отрезали от нее кусок, покрасили в «мухтаровый» цвет и прикрепили на бок клеем, которым клеят бороды. Так что никто из зрителей не заметил лысого бока собаки.

— Как проходил ваш съемочный день с Мухтаром?

— Я обычно приходила и до грима, (до грима, потому что Мухтар может весь грим слизать, и гримеры потом очень ругаются), подходила к Мухтару, присаживалась, брала его за щечки, если у него хорошее настроение, и начинала ему прямо в нос говорить, какой он самый добрый, самый умный и самый красивый…

Я ему рассказывала, что он такой же рыжий как я, и вообще, «мы с тобой одной крови, ты самый талантливый, я тебя люблю»… И вы знаете, я когда прижималась к его лбу своим и нашептывала вот это все, собака млела, расслаблялась, у нее закрывались глаза, она впадала в такой транс полусонный. И мне кажется, что в этот момент пес меня полностью понимал. А я с ним разговаривала как тетя Маугли.

— А дома у вас есть животные?

больше по теме Выпущен первый в мире музыкальный альбом для кошек Компания Universal Music презентовала в Лондоне первый музыкальный альбом для братьев наших меньших — кошек

— Мы с моим мужем Владом многие годы мечтаем о собаке в доме. Мы даже занимаемся волонтерством: спасаем собак. Оплачивали лечение, операции, передержки несчастных, сбитых на дороге, приглашали ветеринаров для прививок и стерилизации дворовых собак… Но завести собаку – значит завести ее для себя, а не для дяди, у которого будешь каждый раз оставлять ее на время гастролей, поездок, съемок…

Каждый раз собака будет переживать, что ее бросили. Мы не можем себе позволить так издеваться над животным. А возить с собой – нереально. Не все компании разрешают, не все гостиницы разрешают… А видеть, как собаки вместе с чемоданами выезжают на ленту как багаж, их глаза – это же невыносимо видеть! Так нельзя с любимым существом обращаться: это же сокращение их жизни!..

С самого начала существования телевидения создатели сериалов обращались к теме пушистых любимцев. Конечно, в первую очередь, речь пойдет о собаках.

«Лесси», США, 1954-1973 годы

Кто же не слышал о Лесси? Да разве что те, кто родился после 1989 года. Более старшее поколение поголовно было «знакомо» с красавицей колли и ее приключениями. В течение 19 сезонов добрая улыбчивая собака радовала глаз зрителям.

Перипетии ее жизни на ферме, потом у рейнджеров американской Лесной службы, скитания после потери хозяина, а потом и детский дом, где она осталась доживать свои собачьи дни.

Сериал был настолько популярен, что путем слияния нескольких его серий был образован полнометражный художественный фильм под названием «Большое приключение Лесси», имевший оглушительный успех.

больше по теме Выбрана самая уродливая собака в мире Тридцатый год подряд в штате Калифорния чествуют самую уродливую собаку.

Лесси была везде: ее портрет даже печатали на пакетах с молоком. А компанией «Суп Кемпбелла», которая была спонсором съемок, была выпущена ограниченная серия колец и кошельков с портретом Лесси. Коллекционные предметы мгновенно разлетелись по поклонникам.

Цена на предметы была высока, компания могла бы озолотиться. Но ее основатели сдержали слово не производить больше таких же вещей и не пошли на поводу у тысяч зрителей, которые требовали повторить выпуск этих милых вещиц для тех, кому не хватило.

После закрытия «Лесси» еще несколько раз возвращали на экраны. Но былой популярности сериал уже не набирал и его вновь и вновь закрывали. Последняя попытка была в 1997 году. Шоу продержалось в эфире всего 2 года и сошло на нет.

«Флиппер», США, 1964-1967 годы

Вокруг дельфинов всегда ходит множество легенд. На таких легендах и построен сериал о разумном водном млекопитающем. Давным-давно замечено, насколько дельфины ориентированы на человека. Человек, недолго думая, обратил эту привязанность на корысть себе.

Сериал решили снимать сразу после бешеного успеха фильмов «Флиппер» и «Новые приключения Флиппера», снятых в 1963 и 1964 годах. На волне интереса к исследованиям жизни дельфинов телеканал NBC снял неплохие сливки.

Симпатичный раненый дельфин и его трогательная дружба с двенадцатилетним мальчиком покорили зрителей на долгие годы. Впрочем, даже если посмотреть сериал сейчас, то окажется, что он ни капли не устарел.

«Комиссар Рекс», Австрия, Германия, 1994-2015 годы

21 год с небольшими перерывами продержался на экранах сериал «Комиссар Рекс». Правда, поклонники, а точнее, поклонницы никак не могли решить, кто же из героев симпатичнее: прекрасная овчарка или ее хозяин.

Создатели сериала каждый раз подбирали в пару к лохматой «звезде» совершенно очаровательного хозяина, так что успех сериалу был гарантирован, охватывая целевую аудиторию не только со стороны любителей собак.

Этот сериал чаще других критиковали кинологи, но неискушенным в кинологии зрителям было все равно: картинка радовала глаз, а сценаристы были на высоте, выдумывая для Рекса все новые и новые приключения.

Сериалы о животных – беспроигрышный вариант

Конечно, были попытки повторить успех «Лесси» и «Флиппера». Джек-рассел-терьер Вишбон в своих фантазиях то рядился в Робин Гуда, то в Шерлока Холмса. Сериал так и назывался: «Вишбон – собака-фантазер».

Любители хорошего юмора вспомнят пластилиновый мульт «В мире животных», где в течение многих серий животные мыслят человеческими критериями и выглядит все это безумно смешным. Конечно! Ведь на самом деле создатель сериала останавливал на улице ничего не подозревающих людей, беседовал с ними на разные темы, а потом вкладывал полученные комментарии в уста пластилиновых персонажей.

В результате голубь рассказывает, как он боится летать, а кот рассуждает о философии в быту. В Австралии, вообще замахнулись на аутентичность и сняли сериал с ручным кенгуренком «Скиппи».

«Десятое королевство» — сказочный сериал, в котором принц оказывается заперт в теле золотистого ретривера, а волк вполне походит на человека, и только хвост выдает в нем звериную сущность.

На самом деле, можно долго рассказывать о проектах, которые были выпущены в разные годы в разных странах. Они не так известны у нас, некоторые продержались не дольше одного сезона. Но повторенные через много лет, они неизменно вызывают умиление и удивление сообразительностью братьев наших меньших.

А вы следите за приключениями Мухтара? Может, у вас есть любимый сериал с животными в главной роли?