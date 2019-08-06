Что стало с актрисами сериала «Зачарованные» через 20 лет после съемок

Целых 8 лет, с 1998 по 2006 годы, зрители, не отрываясь, следили за приключениями очаровательных сестричек-ведьм и их друзей из сериала «Зачарованные».

Для кого-то из актеров «Зачарованные» дали отличный старт для дальнейших проектов, а для кого-то так и остались самым ярким эпизодом в карьере. Кстати, на Украине – если вы не знали – название сериала перевели как «Все женщины – ведьмы».

Прю – Шеннен Доэрти – скандальный характер, три замужества и тяжелая болезнь

Шеннен Доэрти прославилась благодаря съемкам в молодежном сериале «Беверли-Хиллз: 90210». В «Зачарованных» она играла старшую сестру по имени Прю. Надо сказать, многих зрителей привлекала именно она – очень яркая, красивая, с каким-то действительно магнетическим взглядом, Шеннен, пожалуй, и в самом деле выделялась среди остальных актрис.

Впрочем, Доэрти оставалась в сериале только на протяжении трех сезонов. Дал о себе знать ее «взрывной» характер, из-за которого прежде она со скандалом покинула «Беверли-Хиллз». Интересно, что, учитывая постоянные ссоры на площадке, продюсеры на всякий случай запланировали гибель одной из героинь – младшей сестры, которую играла Алисса Милано. Но ушла все-таки Шеннен: Прю, по сюжету, убил демон.

После «Зачарованных» Доэрти продолжала сниматься в других «мыльных» проектах, а также вела реалити-шоу «Жестокие игры». Однако ее попытка создать собственную программу – «Развод с Шеннен Доэрти» — провалилась, рейтинги были очень низкими, и ее пришлось закрыть.

Зато определенный успех пришел к ней в качестве арт-директора глянцевого издания. На счету Шеннен – десятки ролей в фильмах и сериалах. Самыми ее успешными проектами называют роли в сериалах «Беверли-Хиллз: 90210», «Зачарованные», «Смертельное влечение», а также в фильме «Побег из тюрьмы».

Шеннен трижды побывала замужем, но детей так и не родила. А в 2015 году у нее обнаружили рак молочной железы. Актриса долго и упорно лечилась, и сейчас, похоже, болезнь отступила. Доэрти активно участвует в благотворительных программах, цель которых – помощь животным. Несмотря на проблемы со здоровьем, она продолжает работать. В этом году 48-летняя Шеннен Доэрти снимается в комедии «Как заключить сделку с дьяволом» и фильме «Тусовщики из супермаркета».

Пайпер – Холли Мари Комбз – любит животных и помогает проблемным подросткам

Сыгравшая среднюю сестричку-ведьму Холли Мари Комбз после окончания съемок в сериале решила начать собственное телешоу. Однако проект провалился. В 2010 году актриса сыграла мать главной героини в сериале «Милые обманщицы». Надо сказать, актерская карьера началась для нее еще в детстве и продолжилась в юности, но все-таки главным проектом для Холли Мари Комбз так и остался сериал «Зачарованные».

О личной жизни актрисы известно, что в браке с Дэвидом Донохо – он был рабочим сцены во время съемок «Зачарованных» — она воспитывала троих детей, однако в 2011 году пара развелась, сохранив совместную опеку над сыновьями.

Сейчас Холли Мари Комбс живет с семьей в загородном доме, в живописной долине недалеко от Лос-Анджелеса. Вместе с ними там живут две кошки, пять собак, а также множество других животных – кролики, хомяки, рыбки…

Холли – активная участница общественной организации «Дети переулков», занимающейся помощью неблагополучным подросткам.

Фиби – Алисса Милано – откровенные фотосессии и производство белья

И для Алиссы Милано слава пришла после «Зачарованных», в которых она сыграла младшую – самую наивную и добрую – сестричку. Сниматься Алисса начала еще девочкой – хорошенькое личико юной актрисы можно видеть в ее ранних фильмах.

Кроме того, в юности Алисса очень увлекалась музыкой, она записала 5 альбомов, общий тираж которых превысил миллион экземпляров.

Вряд ли кто-то это помнит, но одна из ролей Алиссы сыграна в знаменитом боевике «Коммандо» — там она снималась вместе с легендарным Арнольдом Шварценеггером.

Вообще о юности Милано одно время ходили скандальные слухи – например, о ее съемках в фильмах категории «18+» и в откровенных фотосессиях. Однажды какой-то веб-дизайнер осмелился разместить на своем сайте «горячие» снимки Алиссы. Девушка, недолго думая, подала на него в суд – и выиграла дело. Это было в 1998 году.

Еще до «Зачарованных» бешеную популярность Алиссе принесло участие в сериалах «Мелроуз-Плейс» и «Спин Сити». Однако «Зачарованные» побили все рекорды. За работу в этом сериале Алисса дважды была номинирована на звание лучшей актрисы.

После сериала дружба экранных «сестер» — Алиссы Милано и Холли Мари Комбз – не прекратилась. Девушки создали совместную линию женского белья, и до сих пор поддерживают теплые отношения.

Алисса второй раз замужем, воспитывает сына и дочку. Она активно занимается благотворительностью: Милано – посол доброй воли Детского фонда ООН.

Пейдж – Роуз МакГоуэн – сплошной эпатаж



Роуз МакГоуэн оказалась в проекте после ухода Шеннен Доэрти. Она снялась только в 4-м сезоне, однако успела завоевать огромную популярность – во многом благодаря эффектной готической внешности белокожей рыжеволосой «фурии» с яркими карими глазами.

В 1998 году Роуз начала встречаться с эпатажным певцом Мэрилином Мэнсоном. Из них получилась вполне скандальная пара. На церемонии вручения музыкальной премии Роуз появилась в ультра-откровенном платье, состоящем из мелких бусинок и не скрывавшем ни единой подробности телосложения актрисы. По откровенности это платье до сих пор не удалось превзойти никому.

В 2001 году Роуз рассталась со своим бойфрендом. Были в ее жизни и другие отношения, и даже одно замужество, — только вот детей до сих пор нет. Она до сих пор любит эпатировать публику – то побреется налысо, то расскажет о том, как в юности ее изнасиловал продюсер…

При этом актриса успевает сниматься в кино, а в 2014 году представила свой режиссерский дебют – фильм «Рассвет».

Как видите, судьбы обаятельных сестричек с паранормальными способностями сложились совершенно по-разному, однако все они продолжают оставаться творческими натурами.

А кто из «Зачарованных» нравится больше всего вам?