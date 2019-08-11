Как снимают нашумевшую эпопею Вячеслава Шишкова «Угрюм-река»

Изучаем главных героев проекта и вспоминаем, кто воплотил аналогичные образы в советской ленте 1968 года.

Нину Куприянову (Софья Эрнст в новой ленте и Валентина Иванова — в старой) сватают за купца Прохора Громова. Они женятся, но сердце мужчины принадлежит другой. Нина получит управление делом мужа и вскоре превратится в бессердечную купчиху, выжимающую последние соки из работников.

Укрощать строптивую, как сама жизнь, «реку с мужским характером» во времена золотой лихорадки в начале ХХ века будет Прохор Громов в исполнении Александра Горбатова. В советской версии фильма главного героя сыграл Георгий Епифанцев. Помогает ему верный черкес Ибрагим-оглы, которого играет Юрий Миронцев. Его предшественник — Гиви Тохадзе (справа). Вместе с ними лодкой управляет прямодушный проводник Константин Фарков — Николай Стоцкий в современном сериале, а Даниил Нетребин — в черно-белой картине.

Многомерное полотно «Угрюм-реки» разворачивается вокруг семьи Громовых, глава которой, «убивец Данило», разжился разбоем. Он передал капитал сыну Петру (в новом фильме это Александр Балуев, справа, в старом — Виктор Чекмарев). Петр, в свою очередь, воспитал сына Прохора.

Угрюм-река — символический образ, такой реки на карте нет. Однако география романа намекает на две похожие по описанию реки: приток Лены — Витим и Нижнюю Тунгуску.

Роковую и своенравную Анфису Козыреву, пленившую Прохора Громова, играет Юлия Пересильд (фото слева), а в советской ленте образ воплотила Людмила Чурсина (справа). Красавица встала на пути Прохора и его отца Петра, который тоже влюбился в сибирячку. Также виды на девушку имеет приказчик Илья Сохатых (Александр Яценко — сейчас, Александр Демьяненко — тогда).