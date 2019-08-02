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Сценарист шоу «Шучу» впечатлился эпизодом с Арианой Гранде

Teleprogramma.pro удалось добыть эксклюзивный комментарий о совместных съемках певицы и Джима Керри.

Сценарист шоу «Шучу» впечатлился эпизодом с Арианой Гранде
Джим Керри и Ариана Гранде обнялись на съемочной площадке. Фото: face to face/Instagram

26-летняя американская певица Ариана Гранде исполнила свою мечту — снялась вместе со своим кумиром Джимом Керри. Обладательница «Грэмми» появится в одном из эпизодов сериала «Шучу», звездой которого является популярный комик. Кого именно она сыграла, девушка не рассказывает, но Teleprogramma.pro узнала некоторые подробности у сценариста шоу Дейва Хольстейна, который является другом артистки.

«Эпизод с ней будет действительно чем-то особенным! Она (Ариана. — Прим. ред.) по-настоящему крутая, все в этом скоро убедятся, она удивит», — заверил драматург.

Добавим, что Джим Керри много лет является кумиром молодой певицы. Однажды она даже сделала себе татуировку с цитатой из фильма «Шоу Трумана» гласящей: «Доброе утро! На случай, если больше не увидимся, добрый день, добрый вечер и доброй ночи».

Девушка признается, что невероятно счастлива поработать с легендой американского кино, о подобном она и мечтать не смела, несмотря на свою популярность. Джим тоже не остался в стороне и написал благодарность девушке в Twitter, назвав ее феей.

Напомним, успех к Ариане как к актрисе пришел в 17 лет, когда она сыграла в подростковом ситкоме «Виктория — победительница». ТВ-шоу посмотрели свыше 6 миллионов человек.

Кстати, в этом году Гранде стала самой популярной женщиной в Instagram.

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Тэги:

Ариана ГрандеДжим КерриСериал "Шучу"

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Сценарист шоу «Шучу» впечатлился эпизодом с Арианой Гранде
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