Друг Арианы Гранде – Teleprogramma.pro: «В сериале «Шучу» актриса всех удивит»

Американке Ариане Гранде всего 26 лет, но она уже успела прославиться на весь мир и попробовать себя в качестве певицы, музыкального продюсера, автора песен и актрисы. Во всех делах, за которые бы она не бралась, знаменитость оказывалась невероятно успешна.

Самой «звездной» ролью для Арианы стала роль Кэт Валентайн в подростковом ситкоме «Виктория — победительница», вышедшем в 2010 году на телеканале Nickelodeon. Аудитория ТВ-шоу собрала тогда свыше 6 миллионов человек, это был настоящий успех для 17-летней начинающей актрисы.

В настоящее время Ариана снимается в очередной части сериала «Шучу» с самим королем американской комедии, Джимом Керри.

Ариана не стала распространяться о своей роли, однако драматург, один из сценаристов шоу и просто друг актрисы Дейв Хольстейн рассказал Teleprogramma.pro, что зрителям предстоит заново узнать, кто такая Ариана Гранде.

«Я не думаю, что раскрывать подробности до премьеры — это хорошая идея, но эпизод с ней будет действительно чем-то особенным! Она (Ариана прим. ред) по-настоящему крутая, все в этом скоро убедятся, она удивит», — заявил кинодеятель.

Стоит отметить, что Ариана является давним фанатом Джима Керри. В свое время звезда так впечатлилась лентой «Шоу Трумана», что сделала себе татуировку с цитатой из фильма: «Доброе утро! На случай, если больше не увидимся, добрый день, добрый вечер и доброй ночи».

Эти слова главный герой в исполнении Керри каждый день произносил при встрече со своим соседом, не подозревая, что его жизнь ему не принадлежит и сам он — лишь актер в шоу, снятом на потеху публике.

Ариана призналась, что не смела даже мечтать о работе бок о бок со своим кумиром и чувствует себя абсолютно счастливой.

Сам же кумир Гранде, Джим Керри, назвал свою молодую партнершу по шоу феей.

«Я благодарю тебя, Ариана Гранде, за то, что ты побывала в нашем тесном и закрытом и странном мире шутников. Это был невероятный и чудесный опыт. Ты просто взмахнула своими волшебными крылышками феи и у всех сразу же стало все хорошо», — сентиментально обратился актер к Ариане в Twitter.

Thank you @ArianaGrande for visiting our weird little «Kidding» world. What a lovely and buoyant experience it was to have you there. You picked up the magic fairy wings and wore them well.

— Jim Carrey (@JimCarrey) 1 августа 2019 г.