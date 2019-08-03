Сериалы Похож ли Зеленский на своего персонажа Голобородько из сериала «Слуга народа»
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Похож ли Зеленский на своего персонажа Голобородько из сериала «Слуга народа»

Анна Русич

Постер сериала «Слуга народа», на котором написано «История следующего президента», не соврал: главный герой телешоу стал главой государства. Не случится ли так, что происходящее в сериале и дальше будет перекликаться с президентством Владимира Зеленского?

В сериале «Слуга народа» простой учитель Василий Голобородько, уважаемый окружающими за неподкупность, честность и стремление к справедливости, становится народным президентом. Он оказывается практически беспомощным перед лицом безжалостной политической машины, с которой никогда раньше не сталкивался. Так и Владимир Зеленский, который с огромным отрывом от других претендентов на пост главы государства стал президентом, абсолютно не готов к политическим реалиям.

В сериале Голобородько пытается привести в порядок коррумпированную верхушку власти, но одних только светлых стремлений недостаточно, а политики старой закалки совершенно не желают перемен, грея лапки у заветного привластного корыта и блокируя все начинания наивного учителя.

Точно то же самое сейчас происходит и вокруг Зеленского. Его инициативы будут рубиться под корень под любыми, даже самыми благовидными предлогами. Он – неугодный действующей правящей клике персонаж. Зеленский и сам понимает, что пока не будет полностью сменен контингент в Раде – не видать ему действительно работающих реформ.

Кадр из сериала «Слуга народа»
Кадр из сериала «Слуга народа»

Конечно, в сериале все утрировано. Простой шоумен Зеленский не ездит на работу в Раду на велосипеде, как это делал простой учитель Голобородько. Но искупаться на одном пляже с другими простыми людьми новый президент может – сегодняшнее доверие и любовь народа вполне это позволяют.

Во втором сезоне как раз рассматриваются события от избрания до импичмента

Кадр из сериала «Слуга народа»
Кадр из сериала «Слуга народа»

А между тем, недоброжелатели уже вовсю трубят в соцсетях о том, что за первые сто дней Зеленский ничего не сделал для страны. Рейтинг новоявленного президента «от народа» падает, как падал рейтинг Голобородько в сериале.

Как бы в недалеком будущем не случилось так, что Зеленскому, как и его киношному прототипу, придется пройти весь путь от народного любимца до порицаемого преступника. А ведь это вполне может произойти: Владимиру досталась богатейшая страна, полностью погрязшая в долгах, невыполненных обещаниях, страна с убитой намертво социалкой, разворованными ресурсами, с разваленной медициной и образованием.

Буйно цветущая коррупция, многомиллиардные кредиты МВФ, растворяющиеся в воздухе с такой скоростью, что удивляются даже кредиторы, граждане, десятками тысяч выезжающие на заработки за границу, безработица и воровство на местах – все это сбросили на Зеленского, которому предстоит все это расхлебывать.

Кадр из сериала «Слуга народа»
Кадр из сериала «Слуга народа»

Предстоят непопулярные реформы, которые позволят удержать страну на грани финансового краха, а это значит, что Зеленский, как и Голобородько, может стать тем, кого объявят виноватым во всех грехах его предшественников.

В третьем сезоне Голобородько оказывается в тюрьме

И этот сценарий для Владимира Зеленского может стать реальностью в будущем. Те, кто копает под него уже сейчас, делают это профессионально: за десятилетия эти политические монстры не только вросли зубами в свои кресла в Раде, они еще и поднаторели в подковерных интригах, в которых Зеленский, как и его прототип Голобородько – дети малые.

Меняются президенты, вроде бы к власти приходят другие политические силы, за которые чуть ли не насмерть стоит Майдан, но в результате, на трибунах одни и те же лица. Голобородько в сериале полностью заменил правящую верхушку своими последователями – честными, неподкупными и верными делу новой власти.

Кадр из сериала «Слуга народа»
Кадр из сериала «Слуга народа»

Зеленский вроде бы начал делать то же самое. Но даже если у него получится окружить себя достаточным количеством людей, действительно болеющих за Украину, не факт, что ему удастся избежать непопулярности в народе.

Ведь еще пять лет назад Украина восторженно доверилась человеку, местонахождение которого сегодня неизвестно: известно лишь, что бывший президент улетел якобы на отдых в Турцию, куда прихватил всех без исключения родственников. Больше похоже на побег.

Вот только Зеленскому, как и Голобородько, сбежать не дадут – слишком многих он собирается обидеть, отодвинув от кормушки. Но, будем надеяться, что слуга народа Владимир Зеленский все же сумеет привести свою страну к процветанию, как это сделал его прототип Василий Голобородько – простой честный учитель.

А вы верите в то, что сериал «Слуга народа» может воплотиться в жизнь?

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Владимир Зеленскийсериал "Слуга народа"

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Похож ли Зеленский на своего персонажа Голобородько из сериала «Слуга народа»
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