Похож ли Зеленский на своего персонажа Голобородько из сериала «Слуга народа»

Постер сериала «Слуга народа», на котором написано «История следующего президента», не соврал: главный герой телешоу стал главой государства. Не случится ли так, что происходящее в сериале и дальше будет перекликаться с президентством Владимира Зеленского?

В сериале «Слуга народа» простой учитель Василий Голобородько, уважаемый окружающими за неподкупность, честность и стремление к справедливости, становится народным президентом. Он оказывается практически беспомощным перед лицом безжалостной политической машины, с которой никогда раньше не сталкивался. Так и Владимир Зеленский, который с огромным отрывом от других претендентов на пост главы государства стал президентом, абсолютно не готов к политическим реалиям.

В сериале Голобородько пытается привести в порядок коррумпированную верхушку власти, но одних только светлых стремлений недостаточно, а политики старой закалки совершенно не желают перемен, грея лапки у заветного привластного корыта и блокируя все начинания наивного учителя.

Точно то же самое сейчас происходит и вокруг Зеленского. Его инициативы будут рубиться под корень под любыми, даже самыми благовидными предлогами. Он – неугодный действующей правящей клике персонаж. Зеленский и сам понимает, что пока не будет полностью сменен контингент в Раде – не видать ему действительно работающих реформ.

Конечно, в сериале все утрировано. Простой шоумен Зеленский не ездит на работу в Раду на велосипеде, как это делал простой учитель Голобородько. Но искупаться на одном пляже с другими простыми людьми новый президент может – сегодняшнее доверие и любовь народа вполне это позволяют.

Во втором сезоне как раз рассматриваются события от избрания до импичмента

А между тем, недоброжелатели уже вовсю трубят в соцсетях о том, что за первые сто дней Зеленский ничего не сделал для страны. Рейтинг новоявленного президента «от народа» падает, как падал рейтинг Голобородько в сериале.

Как бы в недалеком будущем не случилось так, что Зеленскому, как и его киношному прототипу, придется пройти весь путь от народного любимца до порицаемого преступника. А ведь это вполне может произойти: Владимиру досталась богатейшая страна, полностью погрязшая в долгах, невыполненных обещаниях, страна с убитой намертво социалкой, разворованными ресурсами, с разваленной медициной и образованием.

Буйно цветущая коррупция, многомиллиардные кредиты МВФ, растворяющиеся в воздухе с такой скоростью, что удивляются даже кредиторы, граждане, десятками тысяч выезжающие на заработки за границу, безработица и воровство на местах – все это сбросили на Зеленского, которому предстоит все это расхлебывать.

Предстоят непопулярные реформы, которые позволят удержать страну на грани финансового краха, а это значит, что Зеленский, как и Голобородько, может стать тем, кого объявят виноватым во всех грехах его предшественников.

В третьем сезоне Голобородько оказывается в тюрьме

И этот сценарий для Владимира Зеленского может стать реальностью в будущем. Те, кто копает под него уже сейчас, делают это профессионально: за десятилетия эти политические монстры не только вросли зубами в свои кресла в Раде, они еще и поднаторели в подковерных интригах, в которых Зеленский, как и его прототип Голобородько – дети малые.

Меняются президенты, вроде бы к власти приходят другие политические силы, за которые чуть ли не насмерть стоит Майдан, но в результате, на трибунах одни и те же лица. Голобородько в сериале полностью заменил правящую верхушку своими последователями – честными, неподкупными и верными делу новой власти.

Зеленский вроде бы начал делать то же самое. Но даже если у него получится окружить себя достаточным количеством людей, действительно болеющих за Украину, не факт, что ему удастся избежать непопулярности в народе.

Ведь еще пять лет назад Украина восторженно доверилась человеку, местонахождение которого сегодня неизвестно: известно лишь, что бывший президент улетел якобы на отдых в Турцию, куда прихватил всех без исключения родственников. Больше похоже на побег.

Вот только Зеленскому, как и Голобородько, сбежать не дадут – слишком многих он собирается обидеть, отодвинув от кормушки. Но, будем надеяться, что слуга народа Владимир Зеленский все же сумеет привести свою страну к процветанию, как это сделал его прототип Василий Голобородько – простой честный учитель.

А вы верите в то, что сериал «Слуга народа» может воплотиться в жизнь?