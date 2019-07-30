Исполнитель роли принца Чарльза объяснил, почему в сериале не будет постельных сцен

Джошу О’Коннору в сериале «Корона» досталась роль принца Чарльза. Сам актер признавался, что во многом это произошло благодаря его выдающимся ушам, которыми может похвастаться и прототип его героя.

Сам 29-летний О’Коннор никогда не встречался со старшим сыном королевы. «Если бы я встретил его, это было бы прикольно, но и немного странно», — признался Джош. «Хотя мне было бы интересно у него узнать, каково это быть им», — продолжил он.

«По мне, это было здорово, хотя его и дразнили в школе Дамбо», — добавил актер.

Последние 12 месяцев у О’Коннора ушли на то, чтобы вжиться в роль, научиться имитировать правильную дикцию принца Чарльза, а также его акцент.

Он также отметил, что несмотря на множество документальных фильмов, которые есть о королевской семье в Сети, проведенное авторами «Короны» исследование очень помогло.

«Автор сценария Питер Морган не просто показывает то, что каждый может увидеть на YouTube, но идет за закрытые двери дворца», — говорит Джош.

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«Принц Чарльз много говорит о защите окружающей среды и его речи блестящи, но я вполне могу представить, что беседуя с Камиллой за чашкой чая они беседуют совсем о другом», — поясняет он.

В сериале О’Коннор играет Чарльза, когда тому было 20-30 лет и у него были отношения с принцессой Дианой и Камиллой. Однако, по словам актера, если зрители полагают, что в сериале будут постельные сцены, то их ждет разочарование.

«За все время своей карьеры я снялся во многих постельных сценах. Но тут ничто не должно было выходить за рамки приличия. Это было бы слишком для всех», — цитирует актера Express.