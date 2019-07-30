Сериалы

Исполнитель роли принца Чарльза объяснил, почему в сериале не будет постельных сцен

Звезда проекта "Корона" о королевской семье рассказал о съемках в третьем сезоне исторической драмы.

Исполнитель роли принца Чарльза объяснил, почему в сериале не будет постельных сцен
Актер из "Короны" рассказал о работе над образом принца Чарльза. Фото: Global Look Press

Джошу О’Коннору в сериале «Корона» досталась роль принца Чарльза. Сам актер признавался, что во многом это произошло благодаря его выдающимся ушам, которыми может похвастаться и прототип его героя.

Сам 29-летний О’Коннор никогда не встречался со старшим сыном королевы. «Если бы я встретил его, это было бы прикольно, но и немного странно», — признался Джош. «Хотя мне было бы интересно у него узнать, каково это быть им», — продолжил он.

«По мне, это было здорово, хотя его и дразнили в школе Дамбо», — добавил актер.

Последние 12 месяцев у О’Коннора ушли на то, чтобы вжиться в роль, научиться имитировать правильную дикцию принца Чарльза, а также его акцент.

Он также отметил, что несмотря на множество документальных фильмов, которые есть о королевской семье в Сети, проведенное авторами «Короны» исследование очень помогло.

«Автор сценария Питер Морган не просто показывает то, что каждый может увидеть на YouTube, но идет за закрытые двери дворца», — говорит Джош.

«Принц Чарльз много говорит о защите окружающей среды и его речи блестящи, но я вполне могу представить, что беседуя с Камиллой за чашкой чая они беседуют совсем о другом», — поясняет он.

В сериале О’Коннор играет Чарльза, когда тому было 20-30 лет и у него были отношения с принцессой Дианой и Камиллой. Однако, по словам актера, если зрители полагают, что в сериале будут постельные сцены, то их ждет разочарование.

«За все время своей карьеры я снялся во многих постельных сценах. Но тут ничто не должно было выходить за рамки приличия. Это было бы слишком для всех», — цитирует актера Express.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяКамилла Паркер-Боулзпостельные сценыпринц ЧарльзПринцесса ДианапрозвищеСериал "Корона"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Исполнитель роли принца Чарльза объяснил, почему в сериале не будет постельных сцен
Интересно?
Поделись с друзьями: