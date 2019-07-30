Сериалы Что бы сказали герои «Игры престолов» о холодном лете в Москве
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Что бы сказали герои «Игры престолов» о холодном лете в Москве

Анастасия Морылева

Погода не балует жителей столицы теплом. Портал Teleprogramma.pro пофантазировал на эту тему.

Облачно, осадки, столбик термометра едва переваливает за отметку в 10 градусов со знаком «плюс». Это краткая сводка погоды в Москве в конце июля. Как говорил великий классик А. П. Чехов: «Хорошая погода. Не знаю, то ли чаю попить, то ли…», ну, а дальше вы сами знаете… Мы решили, что пасмурное лето — не повод грустить, тем более, если вы читаете портал Teleprogramma.pro.

Шутки на тему: «Мы вас предупреждали»

Фразы «Зима близко» и «Ночь темна и полна ужасов» — знакомы каждому фанату «Игры престолов». А теперь представьте, что не жителей Вестероса, а москвичей персонажи Дж. Мартина пугали восемь лет назад. Как бы это тогда выглядело?

кадр из сериала «Игра престолов». Фото
Нэд Страк был прав. Фото: кадр из сериала «Игра престолов».
кадр из сериала «Игра престолов». Фото
А может и правда? Фото: кадр из сериала «Игра престолов».

Шутки на тему: «Коротко о погоде в Москве»

А если бы персонажи культовой саги этим летом оказались в Москве? Наверняка бы им захотелось обратно, в свой теплый Вестерос. Ну, это мы так думаем.

кадр из сериала «Игра престолов». Фото
Если они на подходе, то что будет дальше? Фото: кадр из сериала «Игра престолов.
кадр из сериала «Игра престолов». Фото
Когда Король Ночи пародирует Дмитрия Нагиева. Фото: кадр из сериала «Игра престолов».
кадр из сериала «Игра престолов». Фото
Лето в Москве ничем не отличается от зимы в Винтерфелле. Фото: кадр из сериала «Игра престолов».
кадр из сериала «Игра престолов». Фото
Если бы Дейенерис Таргариен увидела Москву летом 2019 года. Фото: кадр из сериала «Игра престолов».
кадр из сериала «Игра престолов». Фото
Даже больше — в Москве, как за стеной. Фото: globallookpress.

Шутки на тему: «Когда придет лето?»

Не календарное, а реальное. Мы будем не мы, если не спросим об этом у Джона Сноу и не попросим Дейенерис натравить на холод драконов.

кадр из сериала «Игра престолов». Фото
Какая фотожаба без коронной фразы? Фото: кадр из сериала «Игра престолов.
кадр из сериала «Игра престолов». Фото
Если бы Дейенерис Таргариен попыталась прогнать холод. Фото: globallookpress.
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"Игра Престолов"Плохая погодаПогодаПогода в Москве

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Что бы сказали герои «Игры престолов» о холодном лете в Москве
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