Что бы сказали герои «Игры престолов» о холодном лете в Москве

Погода не балует жителей столицы теплом. Портал Teleprogramma.pro пофантазировал на эту тему.

Облачно, осадки, столбик термометра едва переваливает за отметку в 10 градусов со знаком «плюс». Это краткая сводка погоды в Москве в конце июля. Как говорил великий классик А. П. Чехов: «Хорошая погода. Не знаю, то ли чаю попить, то ли…», ну, а дальше вы сами знаете… Мы решили, что пасмурное лето — не повод грустить, тем более, если вы читаете портал Teleprogramma.pro.

Шутки на тему: «Мы вас предупреждали»

Фразы «Зима близко» и «Ночь темна и полна ужасов» — знакомы каждому фанату «Игры престолов». А теперь представьте, что не жителей Вестероса, а москвичей персонажи Дж. Мартина пугали восемь лет назад. Как бы это тогда выглядело?

Шутки на тему: «Коротко о погоде в Москве»

А если бы персонажи культовой саги этим летом оказались в Москве? Наверняка бы им захотелось обратно, в свой теплый Вестерос. Ну, это мы так думаем.

Шутки на тему: «Когда придет лето?»

Не календарное, а реальное. Мы будем не мы, если не спросим об этом у Джона Сноу и не попросим Дейенерис натравить на холод драконов.